Senamhi hace CONTUNDENTE ADVERTENCIA sobre el clima para el 17 de octubre: “Refuerza techos y ventanas”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre un incremento en la velocidad del viento que afectará a diversas localidades de Lima, Callao, Ica y Arequipa este sábado 17 de octubre. De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 418, las ráfagas podrían superar los 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias.
El fenómeno se presentará desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del sábado y tendrá una intensidad de ligera a moderada. En la costa central, que comprende Lima y Callao, así como en el litoral de Ica, se esperan vientos cercanos a los 35 kilómetros por hora. Mientras tanto, en la costa sur se prevén velocidades superiores a los 20 kilómetros por hora.
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Senamhi advierte presencia de neblina y lloviznas en zonas costeras
El organismo meteorológico también informó que el aumento de los vientos podría estar acompañado de niebla, neblina y lloviznas dispersas, principalmente durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana en sectores próximos al litoral.
La advertencia comprende cinco provincias de Lima, una del Callao, cuatro de Ica y una de Arequipa. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales para conocer cualquier actualización del pronóstico.
¿Qué medidas tomar ante el incremento de los vientos?
Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja asegurar los techos, ventanas y objetos que puedan desprenderse debido a las ráfagas. Asimismo, recomienda mantenerse alejados de árboles, postes o estructuras que presenten señales de inestabilidad.
En las localidades cercanas al mar, también se sugiere adoptar medidas de seguridad con las embarcaciones y evitar actividades que puedan representar un riesgo durante el incremento de los vientos. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a seguir las recomendaciones preventivas y consultar los canales oficiales del Senamhi.