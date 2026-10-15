Senamhi hace CONTUNDENTE ADVERTENCIA sobre el clima para el 17 de octubre: “Refuerza techos y ventanas”

Senamhi advierte que este sábado 17 de octubre se registrarán vientos de hasta 35 km/h en la costa central, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre un incremento en la velocidad del viento que afectará a diversas localidades de Lima, Callao, Ica y Arequipa este sábado 17 de octubre. De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 418, las ráfagas podrían superar los 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias.

El fenómeno se presentará desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del sábado y tendrá una intensidad de ligera a moderada. En la costa central, que comprende Lima y Callao, así como en el litoral de Ica, se esperan vientos cercanos a los 35 kilómetros por hora. Mientras tanto, en la costa sur se prevén velocidades superiores a los 20 kilómetros por hora.

Senamhi advierte presencia de neblina y lloviznas en zonas costeras

El organismo meteorológico también informó que el aumento de los vientos podría estar acompañado de niebla, neblina y lloviznas dispersas, principalmente durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana en sectores próximos al litoral.

La advertencia comprende cinco provincias de Lima, una del Callao, cuatro de Ica y una de Arequipa. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales para conocer cualquier actualización del pronóstico.

¿Qué medidas tomar ante el incremento de los vientos?

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja asegurar los techos, ventanas y objetos que puedan desprenderse debido a las ráfagas. Asimismo, recomienda mantenerse alejados de árboles, postes o estructuras que presenten señales de inestabilidad.