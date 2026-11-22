Con más de 59.000 participantes, el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027 concluyó. Pronabec anunció cuándo se conocerán los resultados oficiales, los puntajes necesarios y el sitio para consultar la lista.

Este domingo 22 de noviembre de 2026, miles de jóvenes peruanos realizaron el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027, una evaluación crucial para acceder a estudios superiores financiados por el Estado. Una pregunta constante entre los participantes es cuándo se publicarán los resultados y cuál es el puntaje necesario para avanzar en el proceso.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), bajo el Ministerio de Educación (Minedu), ya confirmó la fecha de publicación para la lista de preseleccionados. Además, este año, se ha integrado un nuevo requisito que podría eliminar a aquellos que no alcancen la puntuación mínima.

¿Cuándo se conocerán los resultados del examen Beca 18-2027?

Según el cronograma de Pronabec, los resultados del Examen Nacional de Preselección serán anunciados el miércoles 23 de diciembre de 2026.

Ese día, los aspirantes podrán verificar si están preseleccionados para seguir en la competencia. Los resultados mostrarán las calificaciones del examen y los puntajes adicionales basados en condiciones priorizables.

Es crucial entender que ser preseleccionado no garantiza una beca de forma automática. Los jóvenes deben superar etapas adicionales y cumplir los requisitos que se describen en las bases del concurso.

Cómo consultar los resultados oficiales de Beca 18

Los resultados estarán disponibles en el sitio web oficial del Pronabec:

https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/

Los aspirantes deben ingresar al portal de Beca 18 para localizar la publicación de la lista de preseleccionados de la convocatoria 2027.

Pronabec ha reiterado que solamente las comunicaciones oficiales son válidas para conocer los resultados del proceso.

¿Cuál es el puntaje mínimo requerido para el examen Beca 18?

En la convocatoria 2027, se ha implementado un puntaje mínimo obligatorio para continuar en la competencia.

Modalidad Puntaje mínimo Ordinaria 84 de 120 puntos Modalidades especiales 66 de 120 puntos

El examen consta de 60 preguntas: 30 en competencia matemática y 30 en competencia lectora. Cada respuesta correcta suma dos puntos y no se descuentan puntos por errores.

Por lo tanto, el máximo puntaje posible es de 120 puntos.

No obstante, superar el puntaje mínimo no garantiza la preselección, ya que también se evalúan el orden de mérito y los bonos aplicables según las condiciones del postulante.

¿Cuántas becas se ofrecen en la convocatoria 2027?

Para esta convocatoria, el programa ha asignado 6.000 becas integrales para jóvenes con alto rendimiento académico que cumplen con las condiciones exigidas.

Las becas pueden cubrir costos académicos como matrícula, pensiones y obtención del grado o título. Los beneficios extras, como alimentación, alojamiento y movilidad, dependen de la modalidad y condiciones requeridas.

El Examen Nacional de Preselección se desarrolló este domingo 22 de noviembre entre 9.00 a. m. y 11.00 a. m., en 109 sedes habilitadas a lo largo del país.