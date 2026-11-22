Se presentará un problema que podrás resolver si reflexionas y evalúas bien la estrategia antes de entrar en acción. Cuida tus ingresos y no realices compras que por ahora no son necesarias.

No descuides esa posibilidad de negocio que tienes en manos. De ti depende conversar y llegar a un acuerdo muy favorable. En el amor, no dejes escapar esa oportunidad amorosa por orgullo.

Estás por escuchar una propuesta laboral que resultaría más temporal que estable. La descartarás y esperarás algo mejor. En el amor, alguien que desea recuperarte se volverá a acercar.

Tu eficacia y deseo por ayudar a los demás te haría cargar con responsabilidades que no son tuyas. Pon un límite a tus superiores y compañeros. En el amor, libérate de lo que te hace daño.

Sientes que tu esfuerzo no está siendo realmente compensando y buscarás la manera de hablar con tus superiores para plantear la posibilidad de un aumento salarial. Lograrás tu objetivo.

Necesitas trabajar más para poder cubrir todo lo que tienes pendiente en lo económico. Buscarás horas extras o actividades paralelas que te permiten multiplicar tus ingresos.

Un familiar volverá a pedirte apoyo económico, pero en estos momentos no puedes brindarle dicha ayuda y tendrás que decirlo claramente. O de lo contrario te sentirás comprometido.

Tendrás un ingreso extra de dinero y deberás de ahorrarlo para cualquier imprevisto. No te conviene gastarlo. En el amor, tu magnetismo aumenta. Habrá muchas miradas a tu alrededor.

Compartirás tu experiencia con un compañero que está teniendo complicaciones con su gestión laboral. Tus conocimientos han aumentado y lo demostrarás. En el amor, esa persona se comunicará.

Jhan Sandoval: horóscopo de este lunes

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre dos mil seis y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En dos mil ocho se inició como columnista del diario La República. Desde dos mil diecisiete, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las siete.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo del lunes 23 de noviembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento