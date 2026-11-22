Camila Domínguez sorprendió al hablar sobre cómo es hoy su relación con Pamela Franco, quien en el pasado la apoyó durante sus conflictos con Christian Domínguez .

¡Inesperada respuesta! Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez, ha vuelto a ser el centro de atención al hablar sobre su vínculo actual con Pamela Franco. La joven, que previamente había mantenido una relación cercana con la cantante, aclaró el rol que ahora tiene la ex pareja de su padre en su vida.

Durante una entrevista en el programa 'Magaly TV, la firme', Camila apareció junto a su madre y conversó sobre su reconciliación con el cumbiambero. Sin embargo, la interacción cambió de rumbo cuando Magaly Medina indagó acerca de Pamela Franco, quien había estado a su lado en momentos de distanciamiento con su padre.

Camila Domínguez se distancia de Pamela Franco con firme declaración

Es importante recordar que Camila Domínguez y Pamela Franco habían compartido cercanía en varias ocasiones. Incluso, Camila asistió a un cumpleaños de la cantante, agradeciéndole públicamente por su afecto.

Por esta razón, Magaly Medina preguntó directamente sobre el vínculo actual con la intérprete de cumbia después de que retomara el contacto con su padre.

"Es la mamá de mi hermana, ¿no? Nada más", contestó Camila, sin detallar los motivos de su aparente alejamiento.

Sus comentarios sorprendieron, ya que anteriormente compartieron momentos familiares y mostraron una relación cordial.

No obstante, la hija del artista evitó comentar si hubo un conflicto con Pamela Franco, explicando que prefiere mantenerse al margen de las relaciones amorosas de Christian Domínguez.

Camila también aclaró que su elección de no hablar sobre las parejas anteriores de su padre responde a acuerdos mutuos para restablecer la relación.

¿Camila Domínguez continúa viendo a su hermana menor tras alejarse de Pamela Franco?

Otra consulta que surgió fue sobre su relación con su hermana menor, hija de Christian Domínguez y Pamela Franco.

Camila expresó que sigue en contacto con la pequeña, viéndola principalmente cuando está con su padre.

"A mi hermana yo la veo con mi papá", afirmó.

Además, mencionó que sus responsabilidades académicas y un certamen universitario a veces impiden que sus tiempos coincidan con los de la niña.

A pesar de estas dificultades, aseguró que trata de asistir a eventos importantes para su hermana, como presentaciones escolares, cuando es posible.

Así, enfatizó que su lazo con su hermana continúa, aunque la dinámica familiar haya cambiado.

¿Qué opinó Camila Domínguez sobre su reconciliación con Christian Domínguez y Karla Tarazona?

Camila también comentó sobre el proceso para restablecer su relación con su padre tras meses de distancia.

Ella explicó que ambos tuvieron que discutir los problemas que los separaban y definir límites para evitar nuevas tensiones.

La joven afirmó que la relación con Christian Domínguez está en buen camino, pero aclaró que no implica formar una relación estrecha con Karla Tarazona, la actual pareja del cantante.

En este sentido, su prioridad fue resolver asuntos con su padre, dado que el conflicto emocional se vinculaba directamente con él.