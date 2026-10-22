¿Cómo conseguir entradas GRATIS para ver al papa León XIV en Lima? Revisa AQUÍ dónde hacer la RESERVA

El papa León XIV celebrará una multitudinaria misa en Surco como parte de su visita al Perú. Revisa cuándo se habilitará la plataforma para reservar entradas gratis y qué debes saber para asistir.

¡Atención, fieles! Se acerca la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas | Composición Wapa - Difusión

¡Atención, fieles! Se acerca la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas | Composición Wapa - Difusión

La próxima visita del papa León XIV al Perú genera expectativa entre los fieles que esperan participar en una de las ceremonias religiosas más importantes del año. Como parte de su agenda, el pontífice celebrará una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. Ante la expectativa por este encuentro, el Arzobispado de Lima dio a conocer que el acceso será gratuito y anunció cuándo estará disponible la plataforma para separar los cupos. Conoce desde qué fecha podrás realizar la reserva y cuáles son los canales oficiales que debes consultar para obtener información sobre el proceso.

¿Cómo reservar entradas gratis para la misa del papa León XIV en Lima?

Los fieles que deseen participar en la misa del papa León XIV podrán acceder sin pagar por sus entradas. Según lo anunciado por Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, la plataforma digital destinada a gestionar las reservas se habilitará durante la próxima semana, correspondiente al lunes 26 de octubre en adelante.

Por ahora, todavía no se han comunicado todos los detalles del procedimiento para obtener un cupo. Se espera que, a través de los próximos anuncios oficiales, se informe cómo completar la inscripción, qué requisitos deberán cumplir los interesados y cuáles serán los pasos necesarios para asegurar su participación.

Para mantenerse al tanto de las novedades, se recomienda revisar los canales oficiales relacionados con la visita papal, incluido el portal León XIV en el Perú y las plataformas institucionales del Estado. De esta manera, los ciudadanos podrán consultar las instrucciones actualizadas una vez que se publique el mecanismo de reserva.

Es importante tener presente que, aunque se ha anunciado la gratuidad de las entradas y la próxima habilitación del sistema digital, las condiciones específicas para acceder a los cupos aún deben ser detalladas oficialmente. Por ello, los interesados deberán esperar las indicaciones correspondientes antes de realizar su inscripción.

Este es el link de la página donde se podrá hacer la reserva: https://leon14enperu.com/

¿Cuándo será la misa del papa León XIV en Lima y cuántos fieles asistirán?

La ceremonia que encabezará el papa León XIV en la capital peruana podría congregar a aproximadamente 1,2 millones de asistentes, de acuerdo con las proyecciones de las autoridades. La cifra estimada sería similar a la registrada en enero de 2018, cuando el papa Francisco visitó el Perú y ofició una misa en el mismo recinto.

El encuentro religioso está previsto para el lunes 16 de noviembre de 2026 en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, y constituirá la última actividad de la visita apostólica del actual pontífice en el país.