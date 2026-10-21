INSÓLITO hallazgo en resultados de evaluación PSICOLÓGICA a menores internados por Caso Liceo Naval revela IMPENSADO detalle: "El principal agresor"

Los resultados de las evaluaciones psicológicas a los seis menores internados en Maranguita por presunto abuso sexual a otro estudiante del Liceo Naval revelaron un dato inesperado sobre el presunto principal agresor. ¿Qué encontraron?

Una nueva revelación sobre los menores internados en el centro juvenil Maranguita por el caso de presunto abuso sexual ocurrido en el colegio Liceo Naval ha generado interrogantes. El periodista Jorge Solari, de 'Arriba Mi Gente', dio a conocer los resultados de las evaluaciones psicológicas practicadas a los adolescentes investigados. Los exámenes analizaron distintos aspectos de sus perfiles, incluido el riesgo de reincidencia en delitos sexuales. Sin embargo, uno de los resultados llamó especialmente la atención por su relación con las denuncias surgidas dentro del centro juvenil.

Caso Liceo Naval: ¿Qué mostraron las evaluaciones psicológicas a los seis menores?

Mientras los seis adolescentes permanecen bajo internamiento preventivo por 120 días en Maranguita, se conocieron los resultados de las pruebas psicológicas a las que fueron sometidos. La información fue difundida por Jorge Solari, reportero de 'Arriba Mi Gente', quien presentó detalles de los análisis realizados a los menores involucrados en la investigación por el presunto abuso sexual contra un compañero de estudios.

Según lo expuesto por el periodista, las evaluaciones abordaron características individuales de los adolescentes y otros factores relacionados con su entorno. Entre los aspectos examinados también se encuentra la posibilidad de que vuelvan a cometer un delito de naturaleza similar.

De acuerdo con los resultados presentados en el programa, cinco de los seis menores evaluados registraron un riesgo moderado de reincidencia en delitos sexuales contra adolescentes. Este dato cobró relevancia en medio de otra denuncia que involucra a uno de los jóvenes por un presunto intento de abuso contra un compañero dentro de las instalaciones de Maranguita.

"Estas pruebas arrojan datos como por ejemplo, cuál es el coeficiente intelectual de cada uno, cómo es el entorno familiar en el que viven, el nivel socioeconómico de su familia, pero hay un dato importantísimo, el riesgo de reincidencia para cometer delitos iguales en adolescentes. De los seis chicos examinados en esta prueba psicológica, cinco arrojan como un riesgo moderado de que podrían volver a cometer un delito sexual contra adolescentes", dijo en un inicio.

Revelan el dato más llamativo de las pruebas psicológicas a los menores internados

La información difundida por Solari tomó un rumbo inesperado al referirse al único adolescente cuyo examen arrojó un nivel bajo de riesgo de reincidencia. Según explicó el periodista, este resultado correspondería al menor señalado como presunto principal agresor en el primer caso investigado, quien también habría sido vinculado con la segunda denuncia presentada dentro del centro juvenil.

"Solo uno su riesgo es bajo, solo uno, después de hacer nuestras investigaciones, resulta que ese único caso con riesgo bajo para cometer un delito sexual contra adolescentes es de quien sería señalado como el principal agresor en el caso número uno que hoy está siendo investigado y además sería participante en el caso número dos que se dio dentro de 'Maranguita'. Aunque no lo creas, pero eso es lo que dicen los resultados de su examen psicológico", acotó.

Este resultado ha despertado interrogantes debido a la diferencia entre el perfil de riesgo identificado en la evaluación y los señalamientos que pesan sobre el adolescente en ambas denuncias. No obstante, es importante precisar que una evaluación psicológica de riesgo no determina por sí sola la responsabilidad de una persona en los hechos investigados ni permite establecer con certeza si volverá a cometer un delito.

Por otro lado, una madre de familia denunció que su hijo habría sido víctima de un intento de abuso en Maranguita y sostuvo que los demás adolescentes estarían tratando de atribuirle la responsabilidad de lo ocurrido para deslindar su propia participación. Estas afirmaciones forman parte de las denuncias y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.