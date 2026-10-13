Madre de investigado en caso LICEO NAVAL denuncia que adolescentes acordaron PROTEGERSE y CULPAR a su hijo

El caso del Liceo Naval se complica tras declaraciones de una madre que afirma un pacto entre estudiantes para evitar culpas mutuas.

El caso del Liceo Naval ha dado un vuelco significativo. La madre de uno de los adolescentes implicados en la agresión sexual a un menor ha denunciado un supuesto pacto entre los estudiantes para no incriminarse, con el fin de evadir la justicia peruana.

Este testimonio fue difundido en un avance del programa 'Beto a saber', donde se expone la estrategia de los estudiantes implicados para eludir condenas judiciales, no solo eximiéndose de responsabilidad, sino intentando culpar a su hijo, quien no sería el verdadero culpable.

Madre revela posible estrategia de los acusados para protegerse mutuamente

En una entrevista con Willax, la madre de uno de los menores detenidos en Maranguita afirmó que habría un pacto entre los involucrados en la agresión sexual para exponer su verdadera participación en el incidente. "Quiero denunciar que habría un acuerdo para protegerse y culpar a mi hijo", declaró.

La madre también mencionó chats divulgados por 'Cuarto Poder', donde los estudiantes implicados admiten su culpa e intentan influir en la víctima para exonerarlos. Según la madre, estos mensajes indicarían el conocimiento sobre la identidad del principal agresor. "Esos chats muestran que saben quién fue el principal agresor", comentó.

Exige sanciones para el autor principal del delito