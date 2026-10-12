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Caso Liceo Naval toma RADICAL GIRO: Salen a la luz REVELADORES MENSAJES donde estudiantes admiten agresión en bus

Estudiantes del Liceo Naval reconocen haber participado en una agresión mediante mensajes a una víctima, reveló 'Cuarto Poder'. La Fiscalía examina estos chats.

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    Caso Liceo Naval toma RADICAL GIRO: Salen a la luz REVELADORES MENSAJES donde estudiantes admiten agresión en bus
    Caso Liceo Naval: Mensaje de los atacantes
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    Alumnos del Liceo Naval Almirante Guise, involucrados en un caso de abuso sexual a un compañero de cuarto grado de secundaria dentro de un bus, han admitido su implicación en la agresión a través de mensajes enviados a la víctima, según reveló un informe de ‘Cuarto Poder’.

    Se han identificado seis conversaciones diferentes que ya están siendo evaluadas por la Fiscalía. Es importante mencionar que, en algunas de ellas, solo unos pocos de los involucrados pidieron perdón a la víctima, mientras que en otras intentaron desligarse del incidente, a pesar de que todos admitieron su participación mediante estos mensajes.

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    Mensajes de los implicados fueron enviados tras el incidente: "Te pido perdón por lo que hice"

    De acuerdo con 'Cuarto Poder', los mensajes fueron enviados el mismo día del incidente, el 15 de septiembre de 2026. Después de descender del bus escolar y dirigirse a un restaurante, el primer mensaje llegó a las 17:09. Uno de los adolescentes escribió: "¿Cómo estás? Avísame cualquier cosa".

    Mensajes de adolescentes admitiendo agresión
    Mensajes de adolescentes admitiendo agresión

    Pocos minutos después, otro involucrado, no visible en las cámaras del restaurante, pidió a la víctima que los desvinculara del incidente: "Di que yo no fui. Avísame cómo estás". Posteriormente, a las 17:22, llegó otro mensaje relacionado con la agresión: "Lamento lo que pasó. Solo empujé el short, pero te pido perdón igualmente".

    El flujo de mensajes prosiguió, con algunos estudiantes preguntando por el estado de la víctima e incluso sugiriéndole acudir al médico. La respuesta de la víctima se limitó a indicar que no se sentía bien.

    Mensajes enviados tras la agresión
    Mensajes enviados tras la agresión

    Estudiantes del Liceo Naval niegan abuso en comunicación con la PNP

    Al día siguiente, el 16 de septiembre, en sus declaraciones a la Policía Nacional del Perú, los estudiantes minimizaban lo sucedido, presentando una versión diferente y describiendo el incidente como un juego consensuado. Uno de ellos declaró: "Fue una broma, nunca con mala intención".

    Los parientes de la víctima señalaron que el ataque ocurrió mientras regresaban en el bus tras un evento deportivo. Actualmente, los seis estudiantes implicados están bajo internamiento en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Recientemente, el 9 de octubre, se reportó otro incidente similar entre estudiantes del mismo colegio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Caso Liceo Naval toma RADICAL GIRO: Salen a la luz REVELADORES MENSAJES donde estudiantes admiten agresión en bus
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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