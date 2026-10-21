¡BUENAS NOTICIAS! Trabajadores del Minedu y gobiernos regionales recibirían beneficio EXTRA: ¿quiénes acceden, según el crédito suplementario y cuánto es?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención, trabajadores del Minedu y gobiernos regionales! Un nuevo beneficio económico de S/300 podría llegar a los bolsillos de determinados servidores del sector Educación antes de finalizar el 2026. La propuesta forma parte de un crédito suplementario que busca destinar recursos adicionales a diferentes necesidades del país, incluidas las relacionadas con el fenómeno El Niño. Conoce qué trabajadores están incluidos en la iniciativa y cuáles son las condiciones para acceder a este pago extraordinario.
NO TE PIERDAS: ¡ATENCIÓN! ¿Se mueve el FERIADO del 1 de noviembre? Esto dice la norma sobre el DESCANSO para los trabajadores en esta fecha
¿Qué trabajadores del Minedu y gobiernos regionales recibirían el bono de S/300?
La propuesta legislativa, enviada al Parlamento a finales de septiembre, plantea habilitar créditos suplementarios por un monto máximo de S/8.228 millones 414 mil 502. Estos fondos permitirían financiar intervenciones consideradas urgentes, incluidas aquellas destinadas a “enfrentar el fenómeno El Niño entre el 2026 y el 2027, así como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana”.
En ese contexto, el artículo 9 del proyecto incorpora el “Otorgamiento de una bonificación extraordinaria al personal administrativo del Sector Educación sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276″.
La disposición establece que el beneficio económico alcanzaría únicamente a trabajadores administrativos comprendidos en dicho régimen laboral, siempre que cumplan las condiciones fijadas en la norma.
“Se autoriza, excepcionalmente y por única vez, al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales, con cargo a su presupuesto institucional, durante el Año Fiscal 2026, el otorgamiento de una bonificación extraordinaria ascendente a la suma de S/300,00 a favor del personal administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público", establece. Para financiar esta entrega excepcional, el Ejecutivo ha previsto una asignación de S/14 millones 557 mil 500.
¿En qué entidades educativas se entregaría la bonificación extraordinaria?
El alcance del incentivo no se limitaría a los trabajadores de las oficinas centrales del Minedu. La propuesta también considera al personal administrativo que desempeña funciones en distintas dependencias públicas vinculadas con la gestión educativa nacional y regional.
Las instituciones comprendidas serían las siguientes:
- Ministerio de Educación (Minedu): personal administrativo perteneciente al régimen laboral establecido en el Decreto Legislativo N.º 276.
- Direcciones Regionales de Educación (DRE): servidores administrativos de estas dependencias o de los organismos que ejerzan funciones equivalentes.
- Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL): trabajadores administrativos que cumplan los criterios contemplados en la iniciativa.
- Instituciones educativas de Educación Básica y Técnico-Productiva: personal administrativo de los centros educativos públicos comprendidos en la medida.
- Institutos y escuelas públicas de Educación Superior: servidores administrativos sujetos al régimen laboral señalado.
De acuerdo con la exposición de la medida, la asignación extraordinaria se plantea “como medida focalizada para asegurar y garantizar la culminación del año escolar y académico 2026 y reconocer el esfuerzo frente a las acciones climatológicas que vive el país por el Fenómeno El Niño”.
Además, el documento legislativo contempla una excepción a las restricciones presupuestarias que normalmente limitan la autorización de incrementos remunerativos y pagos adicionales dentro del sector público: “para tal efecto, el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales quedan exceptuados de lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026″, precisa la propuesta.
PUEDES VER: Zaraí Toledo y su TITÁNICA batalla legal contra Alejandro Toledo: ¿cuánto recibió tras LUCHAR por el APELLIDO de su padre?
¿Cuáles son las condiciones para acceder al bono de S/300 del sector Educación?
El acceso a esta transferencia extraordinaria no sería automático para todos los trabajadores de las entidades mencionadas. El proyecto establece dos condiciones obligatorias que deberán cumplirse simultáneamente para formar parte del grupo beneficiario.
- Inscripción en el AIRHSP: el servidor deberá figurar en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con información registrada al 31 de agosto de 2026.
- Relación laboral vigente: el trabajador tendrá que mantener un vínculo laboral activo con la entidad correspondiente cuando entre en vigor la ley que autorice el beneficio.
Por otra parte, los S/300 no se incorporarían al salario mensual de los beneficiarios ni modificarían el cálculo de otros conceptos laborales.
"La bonificación extraordinaria no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable y no está sujeta a cargas sociales ni forma parte de los beneficios laborales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas económicas”, puntualiza el documento.
En consecuencia, se trataría de un pago excepcional por única vez, cuya aplicación dependerá de que la disposición sea aprobada y entre en vigencia.