¡BUENAS NOTICIAS! Trabajadores del Minedu y gobiernos regionales recibirían beneficio EXTRA: ¿quiénes acceden, según el crédito suplementario y cuánto es?

El Minedu y los gobiernos regionales podrían entregar un bono extraordinario de S/300 a determinados trabajadores. Conoce quiénes accederían y qué requisitos deben cumplir.

Miles de trabajadores del Minedu y gobiernos regionales podrían beneficiarse con un pago adicional | Composición Wapa - Difusión

Miles de trabajadores del Minedu y gobiernos regionales podrían beneficiarse con un pago adicional | Composición Wapa - Difusión

¡Atención, trabajadores del Minedu y gobiernos regionales! Un nuevo beneficio económico de S/300 podría llegar a los bolsillos de determinados servidores del sector Educación antes de finalizar el 2026. La propuesta forma parte de un crédito suplementario que busca destinar recursos adicionales a diferentes necesidades del país, incluidas las relacionadas con el fenómeno El Niño. Conoce qué trabajadores están incluidos en la iniciativa y cuáles son las condiciones para acceder a este pago extraordinario.

¿Qué trabajadores del Minedu y gobiernos regionales recibirían el bono de S/300?

La propuesta legislativa, enviada al Parlamento a finales de septiembre, plantea habilitar créditos suplementarios por un monto máximo de S/8.228 millones 414 mil 502. Estos fondos permitirían financiar intervenciones consideradas urgentes, incluidas aquellas destinadas a “enfrentar el fenómeno El Niño entre el 2026 y el 2027, así como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana”.

En ese contexto, el artículo 9 del proyecto incorpora el “Otorgamiento de una bonificación extraordinaria al personal administrativo del Sector Educación sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276″.

La disposición establece que el beneficio económico alcanzaría únicamente a trabajadores administrativos comprendidos en dicho régimen laboral, siempre que cumplan las condiciones fijadas en la norma.

“Se autoriza, excepcionalmente y por única vez, al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales, con cargo a su presupuesto institucional, durante el Año Fiscal 2026, el otorgamiento de una bonificación extraordinaria ascendente a la suma de S/300,00 a favor del personal administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público", establece. Para financiar esta entrega excepcional, el Ejecutivo ha previsto una asignación de S/14 millones 557 mil 500.

¿En qué entidades educativas se entregaría la bonificación extraordinaria?

El alcance del incentivo no se limitaría a los trabajadores de las oficinas centrales del Minedu. La propuesta también considera al personal administrativo que desempeña funciones en distintas dependencias públicas vinculadas con la gestión educativa nacional y regional.

Las instituciones comprendidas serían las siguientes:

Ministerio de Educación (Minedu): personal administrativo perteneciente al régimen laboral establecido en el Decreto Legislativo N.º 276.

Direcciones Regionales de Educación (DRE): servidores administrativos de estas dependencias o de los organismos que ejerzan funciones equivalentes.

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL): trabajadores administrativos que cumplan los criterios contemplados en la iniciativa.

Instituciones educativas de Educación Básica y Técnico-Productiva: personal administrativo de los centros educativos públicos comprendidos en la medida.

Institutos y escuelas públicas de Educación Superior: servidores administrativos sujetos al régimen laboral señalado.

De acuerdo con la exposición de la medida, la asignación extraordinaria se plantea “como medida focalizada para asegurar y garantizar la culminación del año escolar y académico 2026 y reconocer el esfuerzo frente a las acciones climatológicas que vive el país por el Fenómeno El Niño”.

Además, el documento legislativo contempla una excepción a las restricciones presupuestarias que normalmente limitan la autorización de incrementos remunerativos y pagos adicionales dentro del sector público: “para tal efecto, el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales quedan exceptuados de lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026″, precisa la propuesta.

¿Cuáles son las condiciones para acceder al bono de S/300 del sector Educación?

El acceso a esta transferencia extraordinaria no sería automático para todos los trabajadores de las entidades mencionadas. El proyecto establece dos condiciones obligatorias que deberán cumplirse simultáneamente para formar parte del grupo beneficiario.

Inscripción en el AIRHSP : el servidor deberá figurar en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con información registrada al 31 de agosto de 2026.

: el servidor deberá figurar en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con información registrada al 31 de agosto de 2026. Relación laboral vigente: el trabajador tendrá que mantener un vínculo laboral activo con la entidad correspondiente cuando entre en vigor la ley que autorice el beneficio.

Por otra parte, los S/300 no se incorporarían al salario mensual de los beneficiarios ni modificarían el cálculo de otros conceptos laborales.

"La bonificación extraordinaria no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable y no está sujeta a cargas sociales ni forma parte de los beneficios laborales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas económicas”, puntualiza el documento.