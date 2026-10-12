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ES OFICIAL | Minedu CONFIRMA drásticos cambios en NUEVO REGLAMENTO de vestimenta en colegios a nival nacional

El Minedu, bajo la dirección de José Antonio Chang, está elaborando un reglamento para regular la apariencia personal de los estudiantes en colegios de todo el Perú.

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    Minedu confirma cambios en vestimenta
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    ¡Cambios en marcha! El Ministro de Educación, José Antonio Chang, informó que se está desarrollando un nuevo reglamento destinado a normalizar la apariencia personal de los estudiantes en todas las escuelas públicas del Perú. Entre los aspectos que destacan: el uso de maquillaje, uñas pintadas, cabello teñido y el uso adecuado del uniforme escolar.

    Actualmente, al no existir una normativa oficial, se busca que todas las escuelas públicas adopten un criterio uniforme en cuanto a los uniformes. Una vez que cada institución reciba las directrices pertinentes, tendrán 30 días como máximo para ajustar sus normas internas.

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    Nuevas normas en escuelas públicas: Minedu introduce restricciones sobre maquillaje, uñas y teñido de cabello

    La propuesta pretende impedir que los alumnos de escuelas públicas asistan a clases con maquillaje, uñas pintadas o el cabello teñido. También se prevén criterios para regular el largo del cabello considerado excesivo.

    Sobre el uniforme, el Minedu planea implementar normas obligatorias respecto a la longitud de las faldas, acorde a las normas de presentación escolar, lo cual incluiría especificaciones sobre peinados y uniformes que se establecerán en el documento final.

    "No se permitirá maquillaje, uñas pintadas, cabellos excesivamente largos ni teñidos. También deberemos ajustar el uso de las faldas escolares a una medida apropiada", explicó el titular del Minedu.

    ¿El Ministerio de Educación implementará esta normativa en colegios privados? Esto es lo que se sabe

    Inicialmente, estas nuevas normativas sobre vestimenta y presentación están dirigidas exclusivamente a colegios públicos, los cuales son supervisados por la entidad gubernamental. En el caso de los colegios privados, estos mantendrán su autonomía para definir sus propias reglas en lo relacionado con vestimenta, apariencia y presentación de sus estudiantes.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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