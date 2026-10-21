Zaraí Toledo y su TITÁNICA batalla legal contra Alejandro Toledo: ¿cuánto recibió tras LUCHAR por el APELLIDO de su padre?

Zaraí Toledo y Alejandro Toledo protagonizaron uno de los casos más polémicos de la política peruana. La madre de la joven exigió una elevada pensión alimenticia, pero la decisión judicial sorprendió.

La cifra que habría recibido Zaraí Toledo tras años de lucha para que Alejandro Toledo la reconociera como hija | Composición Wapa - YouTube Ojo Público - AFP

La cifra que habría recibido Zaraí Toledo tras años de lucha para que Alejandro Toledo la reconociera como hija | Composición Wapa - YouTube Ojo Público - AFP

Zaraí Toledo tuvo un reencuentro con su padre, Alejandro Toledo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. Ante esta visita, es inevitable no recordar la disputa por la paternidad de Zaraí Toledo que se prolongó por 14 años y se convirtió en uno de los casos más comentados durante el gobierno de Alejandro Toledo. En 2002, el expresidente terminó reconociéndola legalmente como su hija, luego de una extensa batalla judicial impulsada por la madre de la joven, Lucrecia Orozco.

El proceso no solo buscaba establecer el vínculo familiar, sino también garantizar una pensión alimenticia para Zaraí, pero ¿cuánto dinero se fijó finalmente para su manutención y qué sucedió después de la resolución judicial? Conoce los detalles de este caso.

¿Cuánto dinero recibió Zaraí Toledo por la pensión alimenticia tras el juicio contra Alejandro Toledo?

La disputa judicial por la manutención de Zaraí Toledo concluyó con una decisión que estuvo lejos de lo solicitado inicialmente por su madre. Lucrecia Orozco había pedido que se destinara el 60% de los ingresos que Alejandro Toledo percibía como presidente de la República; sin embargo, el juzgado estableció que la pensión correspondiera al 5% de la remuneración del entonces jefe de Estado.

Imagen de Zaraí Toledo captada el 26 de julio de 2002 en Lima, durante una marcha en la que exigía ser reconocida como hija de Alejandro Toledo.

Según informó Luis Orozco, representante de Lucrecia y Zaraí, en declaraciones a RPP, el exmandatario se había comprometido en octubre de 2002 a cubrir los gastos relacionados con la salud y educación de su hija. Pese a ello, denunció que "desde junio de 2003 deposita de forma impuntual la pensión alimenticia". También precisó que el monto que Toledo entregaba en ese periodo ascendía a S/2.000, equivalentes aproximadamente a US$571, y que "fue fijada de forma unilateral".

La solicitud presentada por la madre de Zaraí contemplaba una manutención mensual equivalente al 60% del sueldo presidencial, calculada entonces en alrededor de US$8.000. Esta cifra se planteó en un contexto en el que Toledo, al iniciar su mandato en julio de 2001, había establecido una remuneración mensual de US$18.000, considerada en aquel momento una de las más altas entre los presidentes de Latinoamérica.

La diferencia entre lo solicitado por la familia y el porcentaje finalmente determinado por la justicia generó cuestionamientos. Además del reconocimiento legal de la paternidad, el proceso permitió establecer una obligación económica a favor de Zaraí. No obstante, tras conocerse la resolución, José Alvarado, abogado de Lucrecia Orozco, anunció que apelaría el fallo al considerar que la cantidad fijada no respondía a las circunstancias del caso.

¿Qué pasó con el sueldo de Alejandro Toledo tras la demanda por la pensión de Zaraí?

La controversia por el reconocimiento de Zaraí y la pensión alimenticia se desarrolló en medio de una intensa atención pública sobre el entonces presidente. Las críticas de la ciudadanía y de sectores de la oposición coincidieron con una etapa de cuestionamientos a su gestión, lo que también puso bajo la lupa su elevada remuneración mensual.

Ante la presión generada por el caso, Toledo anunció una reducción de su sueldo presidencial, que pasó de US$18.000 a US$12.000 mensuales. En ese momento, señaló que los US$6.000 restantes serían destinados a un gremio de limpiabotas, oficio que había ejercido durante su niñez.

La remuneración del mandatario volvió a disminuir en junio de 2003. En medio de un escenario de baja aprobación en las encuestas, el entonces jefe de Estado ajustó nuevamente sus ingresos hasta dejarlos en US$8.400 mensuales.

Por otro lado, la situación de Zaraí también estuvo rodeada de cuestionamientos sobre los beneficios que había recibido después de ser reconocida legalmente. De acuerdo con información proporcionada por personas cercanas a la familia a la agencia EFE, la joven había regresado de Atlanta, Estados Unidos, donde aprovechó las vacaciones de verano para estudiar historia e inglés.

Las mismas fuentes señalaron que, tras su retorno, se habrían retirado algunas de las medidas de apoyo y protección que le habían asignado meses antes. Según relataron, “el presidente Toledo le ha quitado la movilidad y los guardias de seguridad que le pusieron en octubre de 2002”.

Asimismo, los allegados cuestionaron las razones por las que el exmandatario terminó reconociendo a su hija y sostuvieron: "(el presidente) Toledo reconoció a Zaraí para mejorar su imagen ante la gente, no lo hizo de corazón", agregaron.

Alejandro Toledo recibió la visita de su hija Zaraí en el penal de Barbadillo

Años después de la extensa disputa por su reconocimiento como hija del expresidente, Zaraí Toledo volvió a encontrarse con su padre. El exmandatario, quien cumple una condena de 20 años de prisión por recibir coimas de la empresa Odebrecht, recibió su visita en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido.

El encuentro fue confirmado por Pedro Toledo, hermano del exgobernante, en un reportaje publicado por Perú21 durante el fin de semana. En sus declaraciones, indicó que la visita se habría producido durante los primeros meses del año y destacó el vínculo familiar entre ambos.

"Zaraí ha visitado a su padre este año, ha sido creo que en enero y febrero (...) la sangre llama la sangre. Son padre e hija y tienen todo el derecho de estar reunidos", aseguró.