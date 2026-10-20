Zaraí Toledo visitó a su padre Alejandro Toledo en el penal de Barbadillo. Su tío confirmó el encuentro y recordó la compleja historia familiar entre ambos.

La visita se dio entre enero y febrero de este año, según contó Pedro Toledo. | Composición Wapa

La visita se dio entre enero y febrero de este año, según contó Pedro Toledo. | Composición Wapa

Alejandro Toledorecibió este año una visita especial en el penal de Barbadillo. Zaraí Toledo Orozco, hija del expresidente, acudió a verlo luego de años marcados por una historia familiar que tuvo amplia repercusión pública desde la década de 1990.

La visita fue confirmada por Pedro Toledo, hermano del exmandatario, quien señaló que el encuentro se habría producido entre enero y febrero de 2026.

Hermano de Alejandro Toledo confirma visita de Zaraí

Pedro Toledo reveló que Zaraí acudió al establecimiento penitenciario para encontrarse con su padre. "La sangre llama a la sangre. (...) Ella ha visitado a su padre en este año, creo que en enero o febrero ha ido a visitarlo", dijo como parte de un documental breve difundido recientemente.

El hermano del exmandatario también expresó su deseo de que Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo y Eliane Karp, pueda visitarlo.

"Esperemos que venga y visite a su padre, como corresponde", manifestó.

Según Perú21, Chantal reside en Estados Unidos y hasta el momento no habría acudido a Barbadillo.

¿Cómo fue la historia entre Alejandro Toledo y Zaraí?

Zaraí es hija de Alejandro Toledo y Lucrecia Orozco. La disputa por el reconocimiento de su paternidad comenzó en 1992 y se extendió durante varios años.

Finalmente, Toledo la reconoció legalmente en 2002, cuando ya ejercía la Presidencia de la República. "Les digo que están equivocados; yo soy el ganador, he ganado una hija inteligente y honesta, aquí no pierde nadie", declaró entonces el exmandatario.

Actualmente, Zaraí Toledo es politóloga y docente universitaria. Cuenta con un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, y ejerce como profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

¿Por qué Alejandro Toledo está recluido en Barbadillo?

El expresidente cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos relacionados con el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

El Poder Judicial determinó que Toledo recibió una coima de US$35 millones de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en la adjudicación de dichos tramos.

Además, el exmandatario afronta otros procesos judiciales vinculados a presuntos actos de corrupción cometidos durante y después de su gobierno.