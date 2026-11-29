Una investigación judicial en Turquía ha llevado a la detención de las actrices Deniz Çakır y Burcu Özberk, vinculadas a una red de delitos de drogas y prostitución. El operativo fue coordinado por la Fiscalía de Estambul.

Una investigación judicial en Turquía ha generado conmoción luego de que dos reconocidas figuras de la televisión fueran detenidas por su presunta relación con una red vinculada a delitos de drogas y prostitución. Se trata de Deniz Çakır y Burcu Özberk, actrices que alcanzaron popularidad por su participación en la exitosa producción 'El Sultán'. Ambas fueron intervenidas como parte de un operativo encabezado por la Fiscalía de Estambul, que incluyó decenas de órdenes de detención contra distintas personalidades.

¿Por qué detuvieron a las actrices de 'El Sultán' en Turquía?

La Fiscalía de Estambul lleva adelante una investigación que comprende posibles delitos de explotación sexual, comercialización y distribución de sustancias ilegales, además de posesión y consumo de drogas. En el marco de estas diligencias, el martes 24 de noviembre se inició un operativo dirigido a personas del ámbito artístico y empresarial.

Actrices de 'El Sultán' detenidas

Como parte de las acciones, se emitieron 35 órdenes de detención, de las cuales 24 fueron ejecutadas durante las primeras intervenciones. Para reunir información, los investigadores recogieron declaraciones de personas sospechosas y testigos, así como testimonios confidenciales. También examinaron teléfonos móviles y otros equipos electrónicos incautados, cuyos contenidos fueron revisados por especialistas.

Según información difundida por la agencia estatal Anadolu, las recientes órdenes de detención estuvieron relacionadas con sospechas de posesión o consumo de sustancias ilícitas. No obstante, aunque el expediente también incluye posibles delitos vinculados con la explotación sexual, hasta ahora no se ha establecido que Deniz Çakır y Burcu Özberk tengan una conexión directa con estos hechos.

¿Qué dijeron Deniz Çakır y Burcu Özberk tras ser detenidas?

De acuerdo con la agencia turca DHA, Burcu Özberk fue intervenida en el aeropuerto de Estambul cuando retornaba de un viaje a Kayseri. La intérprete contó que los agentes le informaron sobre la existencia de una orden de detención en su contra y la trasladaron para cumplir con los procedimientos correspondientes.

Al brindar su testimonio ante la Fiscalía, la actriz rechazó haber consumido drogas y explicó que sus compromisos laborales y las jornadas de grabación hacen que tenga pocas oportunidades para salir durante las noches. Además, señaló que proporcionó la clave de acceso de su celular a los investigadores y pidió que su contenido fuera revisado cuanto antes, debido a que almacena libretos y archivos vinculados con su profesión.

En tanto, Deniz Çakır también negó las acusaciones que motivaron su intervención. La actriz manifestó que solo consume medicamentos indicados por especialistas médicos y aseguró que no tiene relación ni conoce a personas involucradas en la comercialización de drogas.