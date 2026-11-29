Beto Ortiz celebra su graduación tras 40 años en la Universidad de Lima, compartiendo su logro a través de redes sociales y destacando la importancia de cumplir metas en la vida.

Beto Ortiz se gradúa de la universidad a los 58 años | Composición Wapa - Instagram

Beto Ortiz se gradúa de la universidad a los 58 años | Composición Wapa - Instagram

Beto Ortiz sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia muy especial relacionada con su vida académica. El periodista y conductor de televisión anunció que finalmente se graduó de la Universidad de Lima, donde inició sus estudios hace cuatro décadas. A través de sus redes sociales, publicó una fotografía con toga y birrete, mientras sostenía orgulloso su diploma. Su publicación estuvo acompañada de una reflexión sobre los tiempos de la vida y la importancia de cumplir las metas, sin importar cuánto demoren.

Beto Ortiz se gradúa de la Universidad de Lima después de 40 años

El periodista Beto Ortiz celebró un importante logro personal al culminar su etapa universitaria en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. La noticia fue compartida por el propio comunicador mediante una publicación en Instagram, donde mostró el diploma que recibió durante su graduación.

En el mensaje, recordó que ingresó a dicha casa de estudios hace 40 años y que comenzó a ejercer el periodismo hace 37. Ahora, después de varias décadas, pudo completar este objetivo académico y celebrar su graduación.

"Hace 40 años ingresé a la Facultad de Comunicación de la U. de Lima. Hace 37 años comencé a trabajar como periodista. Y hace dos horas y media me gradué", se lee en su emotivo mensaje.

“No importa cuándo ni en qué orden hagas las cosas. Lo que importa es que las hagas”, escribió el conductor junto a la fotografía en la que aparece vestido con la indumentaria de graduación.

Magaly Medina reacciona a la graduación de Beto Ortiz

La publicación del periodista no pasó desapercibida entre sus seguidores y colegas, quienes le dejaron mensajes de felicitación por este nuevo logro. Una de las reacciones que destacó fue la de Magaly Medina, quien expresó su admiración y contó que la noticia también la motivó a seguir ese camino.

“¡Eres mi inspiración! Por ti estoy en camino de ser una graduada !!”, comentó la conductora de televisión en la publicación de Ortiz.