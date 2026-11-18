El conductor de 'Beto a Saber' se enlazó con el programa argentino 'Primicias Ya' para responder a las polémicas descripciones de Nelson Castro sobre la ciudad norteña durante la cobertura de la visita del papa León XIV.

La cobertura internacional de la visita del papa León XIV al Perú desencadenó un intenso cruce mediático entre periodistas peruanos y argentinos luego de que el comunicador argentino Nelson Castro describiera con duros calificativos las calles y viviendas de Chiclayo durante un despacho para la cadena TN. El conflicto escaló hasta la televisión rioplatense cuando Beto Ortiz aceptó una entrevista en vivo en el programa argentino 'Primicias Ya' (América TV) para encarar al panel y rechazar la mirada despectiva hacia la denominada 'Capital de la Amistad'.

El origen de la controversia se remonta a los reportes de Castro desde la ciudad lambayecana —donde el Pontífice ejerció como obispo antes de su llegada al Vaticano—, en los que calificó la zona como un lugar de subsistencia y precaria. Según recogió el diario 'La República', las palabras del enviado argentino ("Casas a medio terminar, calles de tierra. Muy humilde, muy humilde. Mugre, pero humilde. Todas casas a medio terminar, realmente mal hechas") provocaron una ola de indignación en redes sociales y motivaron el rechazo inmediato de figuras locales, quienes denunciaron un sesgo clasista en plena cobertura papal.

El tenso cruce en vivo en el programa 'Primicias Ya'

Durante su intervención en el espacio 'Primicias Ya', Ortiz cuestionó frontalmente que se utilice la pobreza de ciertos sectores populares para ridiculizar a una ciudad entera, recordando que la precariedad urbana también es visible en el corazón de Buenos Aires. "Ustedes también tienen la miseria a la mano. Y yo como reportero no diría: 'miren qué horror, que en Argentina la gente tiene sus camas en la calle al lado de la justicia y las tiendas...'", sentenció el periodista frente a los panelistas argentinos, dejando en claro que su reacción respondía al malestar generalizado de la audiencia nacional.

En medio del intercambio, la conductora del ciclo argentino intentó marcar distancia de los dichos de su compatriota y cuestionó el tono de la réplica de Ortiz, aunque terminó admitiendo el desacierto inicial del corresponsal en Perú. "Nos parece pertinente responder a una descripción probablemente poco feliz de Nelson con un comentario que suena como a frivolizar a la gente sin hogar. Me parece que es como pagar con la misma moneda y los argentinos no somos Nelson", señaló la presentadora en vivo, buscando bajar la tensión en el estudio.

La respuesta sobre los recorridos papales y el impacto en la opinión pública

Lejos de retroceder, el conductor de 'Beto a Saber' justificó su postura apelando a la reciprocidad periodística y al sentido de las giras pastorales del Sumo Pontífice. "Yo no me refiero a los argentinos en general, pero si tú recibes una bofetada, a menos que seas tan católico de poner la otra mejilla, obviamente vas a responder porque los peruanos nos hemos sentido ofendidos por ese tipo de comentarios", replicó Ortiz, añadiendo que cuando el Papa visita barrios populares en Argentina como Villa Lugano, ningún cronista extranjero se dedica a denigrar la humildad de sus vecinos.

Tal como informó 'La República', el episodio reavivó el debate sobre el rigor ético en las coberturas internacionales y la brecha de infraestructura en las regiones del país. Mientras un sector de la audiencia respaldó la frontal defensa de Beto Ortiz en la televisión argentina, el incidente dejó en evidencia la sensibilidad del público peruano frente a los estereotipos externos en un momento histórico marcado por la presencia del papa León XIV en Chiclayo.