Susana Higuchi , madre de Keiko Fujimori , acusó hace años haber sido electrocutada y agredida en el mandato de su exesposo, Alberto Fujimori.

Kenji rompe su silencio sobre las acusaciones de agresión de Alberto Fujimori y a su madre. | Composición Wapa

Kenji rompe su silencio sobre las acusaciones de agresión de Alberto Fujimori y a su madre. | Composición Wapa

Kenji Fujimori apareció en el programa de Andrea Llosa, 'La Capilla', disponible en YouTube, donde por primera vez habló sobre las acusaciones de descargas eléctricas y agresiones que su madre, Susana Higuchi, habría sufrido a manos de su exesposo, Alberto Fujimori, durante los años noventa de su presidencia.

Al abordar el tema, el hermano de Keiko Fujimori expresó su posición, afirmando que tales eventos no ocurrieron. Según él, las denuncias surgieron como parte de los altercados verbales durante el divorcio de sus padres. Kenji comentó: "Es parte de la bronca del divorcio."

Kenji Fujimori descarta agresiones de su padre Alberto a Higuchi

En una amplia conversación con Andrea Llosa, uno de los temas más relevantes fue la acusación de Susana Higuchi sobre presuntas agresiones por parte de Alberto Fujimori. Llosa preguntó: "¿Es cierto lo que decían sobre tu papá pasando corriente a tu mamá?".

Kenji respondió negando tales hechos, señalando que, de haber sido testigos de maltratos, él y sus hermanos habrían actuado de inmediato. Explicó: "Si hubiéramos visto abusos físicos o psicológicos, sin duda habríamos reaccionado de inmediato".

"No, eso es parte del conflicto del divorcio, de las discusiones. Fue un divorcio público y mediático, se dijeron cosas. (¿Por qué crees que tu mamá lo dijo?) No lo sé, tal vez por el conflicto", comentó el excongresista Kenji Fujimori.

Declaraciones de Susana Higuchi sobre presuntas agresiones

Tras su divorcio de Alberto Fujimori y denuncias de corrupción en 1994, Susana Higuchi sostuvo haber sido secuestrada y retenida en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Según su declaración ante comisiones del Congreso, afirmó haber sido sometida a descargas eléctricas, golpes y sedantes.