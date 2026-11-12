Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - CTS de noviembre 2026 llegará con un BENEFICIO EXTRA para estos trabajadores: conoce quiénes lo recibirán

Alberto Fujimori y Susana Higuchi: Kenji rompe su silencio sobre las acusaciones de agresión

Susana Higuchi, madre de Keiko Fujimori, acusó hace años haber sido electrocutada y agredida en el mandato de su exesposo, Alberto Fujimori.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alberto Fujimori y Susana Higuchi: Kenji rompe su silencio sobre las acusaciones de agresión
    Kenji rompe su silencio sobre las acusaciones de agresión de Alberto Fujimori y a su madre. | Composición Wapa
    Alberto Fujimori y Susana Higuchi: Kenji rompe su silencio sobre las acusaciones de agresión

    Kenji Fujimori apareció en el programa de Andrea Llosa, 'La Capilla', disponible en YouTube, donde por primera vez habló sobre las acusaciones de descargas eléctricas y agresiones que su madre, Susana Higuchi, habría sufrido a manos de su exesposo, Alberto Fujimori, durante los años noventa de su presidencia.

    Al abordar el tema, el hermano de Keiko Fujimori expresó su posición, afirmando que tales eventos no ocurrieron. Según él, las denuncias surgieron como parte de los altercados verbales durante el divorcio de sus padres. Kenji comentó: "Es parte de la bronca del divorcio."

    wapa.pe

    LEE MÁS: Jorge Benavides desata controversia por parodia del papa León XIV: usuarios lo cuestionan

    Kenji Fujimori descarta agresiones de su padre Alberto a Higuchi

    En una amplia conversación con Andrea Llosa, uno de los temas más relevantes fue la acusación de Susana Higuchi sobre presuntas agresiones por parte de Alberto Fujimori. Llosa preguntó: "¿Es cierto lo que decían sobre tu papá pasando corriente a tu mamá?".

    Kenji respondió negando tales hechos, señalando que, de haber sido testigos de maltratos, él y sus hermanos habrían actuado de inmediato. Explicó: "Si hubiéramos visto abusos físicos o psicológicos, sin duda habríamos reaccionado de inmediato".

    "No, eso es parte del conflicto del divorcio, de las discusiones. Fue un divorcio público y mediático, se dijeron cosas. (¿Por qué crees que tu mamá lo dijo?) No lo sé, tal vez por el conflicto", comentó el excongresista Kenji Fujimori.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Christian Domínguez toma RADICAL decisión MÉDICA y deja los ANABÓLICOS para tener una hija con Karla Tarazona

    Declaraciones de Susana Higuchi sobre presuntas agresiones

    Tras su divorcio de Alberto Fujimori y denuncias de corrupción en 1994, Susana Higuchi sostuvo haber sido secuestrada y retenida en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

    Según su declaración ante comisiones del Congreso, afirmó haber sido sometida a descargas eléctricas, golpes y sedantes.

    No obstante, no se comprobó concluyentemente que estos hechos ocurrieran como lo describió Higuchi, aunque se verificó que los sótanos del SIE se utilizaban para detenciones y torturas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alberto Fujimori y Susana Higuchi: Kenji rompe su silencio sobre las acusaciones de agresión
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Christian Domínguez toma RADICAL decisión MÉDICA y deja los ANABÓLICOS para tener una hija con Karla Tarazona

    Tula Rodríguez no calla más y expone el estado de su vínculo con Pilar Arana ante rumores de distanciamiento: "Se nos hacía imposible"

    Jorge Benavides desata controversia por parodia del papa León XIV: usuarios lo cuestionan

    Susy Díaz EXPONE DEUDAS de Florcita Polo con dos bancos y lanza FUERTE advertencia: “Que se abstenga al castigo”

    Ana Siucho sorprende con RADICAL CAMBIO DE LOOK tras el fin de su MATRIMONIO con Edison Flores

    Lo más vistos en Farándula

    ¡Ni los lujos borran el pasado! Pamela López explota contra Cueva y Pamela Franco

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza