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Jorge Benavides desata controversia por parodia del papa León XIV: usuarios lo cuestionan

Internautas critican a Jorge Benavides por su parodia del papa León XIV, sugiriendo que deje el humor.

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    Jorge Benavides desata controversia por parodia del papa León XIV: usuarios lo cuestionan
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    Jorge Benavides desata controversia por parodia del papa León XIV: usuarios lo cuestionan

    Jorge Benavides desencadenó controversia en redes al publicar una parodia del papa León XIV, quien se encuentra en Perú. El comediante se disfrazó como el pontífice y simuló el famoso recorrido en un "papamóvil", pero sobre una motocarga, dirigiéndose a Panamericana TV en la avenida Arequipa. "Llegó causando furor", comentó JB en su video.

    La actuación no fue bien recibida; muchos usuarios se mostraron airados, considerando el sketch una falta de respeto hacia la Iglesia católica y el papa.

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    Reacciones ante la parodia de Benavides

    La parodia de Jorge Benavides generó opiniones variadas entre sus seguidores. Algunos criticaron el propósito de la imitación, señalando que había excedido los límites.

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    "¿Cuál es el propósito de esta parodia?", "Ya es demasiado, JB, creo que es tiempo de retirarse" y "Es una burla, absurda para el pueblo peruano, la Iglesia católica y el papa", fueron algunos de los comentarios.

    Otros también manifestaron su descontento diciendo que Benavides hace tiempo que dejó de ser divertido y es una falta de respeto.

    A pesar de ello, algunos disfrutaron el juego de caracterización de JB, viendo la escena con humor. El video dividió así las opiniones en las redes: mientras algunos lo cuestionaban, otros apoyaban el estilo cómico del conductor.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jorge Benavides desata controversia por parodia del papa León XIV: usuarios lo cuestionan
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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