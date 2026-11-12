Jorge Benavides desata controversia por parodia del papa León XIV: usuarios lo cuestionan

Jorge Benavides desata controversia por parodia del papa León XIV: usuarios lo cuestionanÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Jorge Benavides desencadenó controversia en redes al publicar una parodia del papa León XIV, quien se encuentra en Perú. El comediante se disfrazó como el pontífice y simuló el famoso recorrido en un "papamóvil", pero sobre una motocarga, dirigiéndose a Panamericana TV en la avenida Arequipa. "Llegó causando furor", comentó JB en su video.
La actuación no fue bien recibida; muchos usuarios se mostraron airados, considerando el sketch una falta de respeto hacia la Iglesia católica y el papa.
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Reacciones ante la parodia de Benavides
La parodia de Jorge Benavides generó opiniones variadas entre sus seguidores. Algunos criticaron el propósito de la imitación, señalando que había excedido los límites.
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"¿Cuál es el propósito de esta parodia?", "Ya es demasiado, JB, creo que es tiempo de retirarse" y "Es una burla, absurda para el pueblo peruano, la Iglesia católica y el papa", fueron algunos de los comentarios.
Otros también manifestaron su descontento diciendo que Benavides hace tiempo que dejó de ser divertido y es una falta de respeto.
A pesar de ello, algunos disfrutaron el juego de caracterización de JB, viendo la escena con humor. El video dividió así las opiniones en las redes: mientras algunos lo cuestionaban, otros apoyaban el estilo cómico del conductor.