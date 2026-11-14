Novia de Aldo Miyashiro SE SINCERA y expone su VERDADERO trato con Érika Villalobos: "Creo que ella es muy..."

Gia Rosalino habló sobre el vínculo que mantiene con Érika Villalobos , madre de los hijos del conductor, y sorprendió con una confesión sobre su romance.

Gia Rosalino decidió hablar abiertamente sobre la relación que mantiene con Aldo Miyashiro y el vínculo que ha construido con las personas más cercanas al conductor. La actriz contó cómo es la convivencia con los hijos del popular ‘Chino’ y también se refirió al trato que mantiene con Érika Villalobos, madre de los dos menores. ¿Qué dijo sobre su vínculo?

¿Cómo es la relación de Gia Rosalino con Érika Villalobos y los hijos de Aldo Miyashiro?

La actriz ofreció una entrevista durante la avant premiere de ‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’, producción cinematográfica que tiene como protagonista a Aldo Miyashiro. Frente a las cámaras del programa ‘Amor y fuego’, la joven se animó a contar algunos detalles de su relación con el conductor, con quien lleva cerca de tres años.

Gia Rosalino, de 30 años, aseguró que actualmente disfruta de una etapa positiva junto al artista, de 50. También destacó que Miyashiro le ha permitido formar parte de su círculo familiar y que mantiene una buena conexión con sus hijos, aspecto que suele despertar interrogantes entre los seguidores de la pareja.

"Estamos felices, nos llevamos bien. Me ha hecho parte de su familia, nos llevamos bien con sus hijos que son algunas dudas que hay por ahí", sostuvo.

En otro momento de la conversación, la actriz fue consultada directamente por la relación que tiene con Érika Villalobos, quien mantuvo una historia sentimental de aproximadamente 17 años con el conductor. Al responder, Rosalino explicó que ambas han coincidido en distintas ocasiones y que incluso compartieron una comida durante la celebración del cumpleaños de la hija de la actriz.

La actual pareja de Miyashiro descartó cualquier tipo de tensión y resaltó la consideración que siente por Villalobos. Asimismo, reconoció la importancia de los años que compartió con el conductor y aseguró que entre ambas existe un trato respetuoso.

"Con Érika también nos hemos cruzado como tres veces en el cumpleaños de su hija. Hace poco que fue su cumpleaños hemos almorzado juntas. Normal, creo que ella es una mujer muy madura y le tengo mucho respeto por los años que ha estado con Aldo. Entonces, todo bien", aseguró.

¿Qué advertencia le hizo Gia Rosalino a Aldo Miyashiro si se porta mal con ella?

Durante la misma entrevista, Gia Rosalino también fue consultada sobre la manera en que Aldo Miyashiro se comporta dentro de su romance. La actriz dejó entrever que, hasta el momento, el conductor ha mantenido una buena actitud y que no tiene motivos para quejarse de su relación.

Sin embargo, la joven aprovechó la pregunta para lanzar una advertencia en tono de broma al popular ‘Chino’. Entre risas, dejó claro que, si en algún momento el actor llegara a fallarle, ella misma se encargaría de hacerlo público a través de las redes sociales.