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Espectáculos - ¡LUTO EN LA TV! Fallece querida actriz de 'El Chavo del 8' a los 82 años

Ernesto Pimentel AYUDARÁ a familia de 'Mondonguito' y CUBRIRÁ GASTOS del sepelio del cómico, reveló Kike Suero: "Asumirá todo"

Ernesto Pimentel asumiría los gastos del velorio y entierro del comediante, brindando asistencia económica a sus familiares en este difícil momento.

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    Ernesto Pimentel AYUDARÁ a familia de 'Mondonguito' y CUBRIRÁ GASTOS del sepelio del cómico, reveló Kike Suero: "Asumirá todo"
    Ernesto Pimentel ofrecerá ayuda solidaria a familia de Mondonguito
    Ernesto Pimentel AYUDARÁ a familia de 'Mondonguito' y CUBRIRÁ GASTOS del sepelio del cómico, reveló Kike Suero: "Asumirá todo"

    La muerte de Lorenzo Zubiate, conocido en el mundo artístico como 'Mondonguito', ha generado diversas muestras de solidaridad entre sus compañeros de la comicidad peruana. Esta vez, Kike Suero dio a conocer que Ernesto Pimentel decidió brindar apoyo económico a los familiares del fallecido humorista. De acuerdo a un medio local, el conductor de televisión asumirá los costos relacionados con el velorio y el entierro del artista. Esta ayuda llega en medio de la difícil situación económica que atraviesan sus seres queridos tras su partida.

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    ¿Por qué Ernesto Pimentel asumirá los gastos del sepelio de 'Mondonguito'?

    En declaraciones a Trome, Kike Suero explicó que los familiares de Lorenzo Zubiate no disponían de los recursos suficientes para afrontar los costos que implica despedir al recordado cómico ambulante. Ante esta complicada realidad, el humorista tomó la iniciativa de buscar ayuda y se puso en contacto con Ernesto Pimentel para solicitarle una colaboración.

    Aunque anteriormente se había organizado una actividad benéfica para recaudar fondos en favor de 'Mondonguito', el dinero conseguido no logró cubrir el presupuesto necesario para realizar tanto el velorio como el entierro. Frente a este panorama, Suero recurrió al presentador de televisión, a quien destacó por su permanente disposición para apoyar a otros artistas cuando atraviesan situaciones complicadas.

    “El evento que se realizó ayudó, pero no alcanza para el velorio y el entierro. Me comuniqué con Ernesto, porque siempre nos da la mano a todos, y sin dudarlo me dijo que le avisara a la familia de ‘Mondonguito’ que no se preocupara, que él asumirá todo”, dijo en conversación con Trome.

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    ¿Qué dijo Kike Suero sobre la ayuda de Ernesto Pimentel a la familia de 'Mondonguito'?

    El humorista también manifestó su agradecimiento por la rápida respuesta que recibió de Ernesto Pimentel, quien no dudó en comprometerse a cubrir los gastos de la despedida de su colega. Para Kike Suero, este respaldo representa un alivio importante para los parientes del artista, quienes ahora podrán concentrarse en darle el último adiós sin tener que afrontar solos la preocupación económica.

    Asimismo, resaltó la tranquilidad que le genera saber que los seres queridos de Lorenzo Zubiate contarán con este respaldo durante uno de los momentos más dolorosos que les ha tocado vivir tras su fallecimiento. “Gracias a Dios, mi amigo podrá descansar en paz y su familia estará más tranquila dentro de todo”, sostuvo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ernesto Pimentel AYUDARÁ a familia de 'Mondonguito' y CUBRIRÁ GASTOS del sepelio del cómico, reveló Kike Suero: "Asumirá todo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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