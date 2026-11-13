¡HUMOR PERUANO DE LUTO! Falleció el querido cómico 'Mondonguito' tras delicado estado de salud al sufrir GRAVE enfermedad pulmonar

¡HUMOR PERUANO DE LUTO! Falleció el querido cómico 'Mondonguito' tras delicado estado de salud al sufrir GRAVE enfermedad pulmonarÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El mundo de la comicidad peruana atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Lorenzo Zubiate, conocido popularmente como 'Mondonguito'. El artista perdió la vida luego de enfrentar complicaciones relacionadas con su estado de salud, que mantenían en alerta a sus seres queridos.
El querido cómico ambulante padecía fibrosis pulmonar severa, acompañada de una infección que agravó considerablemente sus dificultades para respirar. Su muerte deja un profundo vacío entre quienes siguieron su trayectoria en el humor popular.
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Detalles del fallecimiento de ‘Mondonguito’
Según información de El Popular, ‘Mondonguito’ falleció aproximadamente a las 11:00 a.m., de este viernes 13 de noviembre. El actor cómico se mantuvo en la espera de su hermana, quien vive en Argentina y esta pudo llegar durante la noche de este miércoles 11 de noviembre. Su hermana se mantuvo a su lado y este último jueves recibió la visita de sus amigos cómicos.
Su voluntad era ser velado en el Ministerio de Cultura y antes ser llevado al Anfiteatro Parque Universitario para ser velado ahí, como ocurrió con el fallecido cómico 'Pompinchú'. Sin embargo, el lugar fue demolido meses atrás.
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Poco antes de la muerte de Lorenzo Zubiate, popularmente conocido como 'Mondonguito', su hija Patricia Zubiate había compartido detalles sobre el complicado panorama médico que enfrentaba el humorista. En una conversación con el espacio televisivo 'Desvelados', contó que el cómico había sufrido una descompensación que llevó al personal médico a aumentar el nivel de oxígeno que recibía. Este nuevo episodio encendió las alarmas entre sus familiares, quienes permanecían pendientes de su evolución y todavía confiaban en que pudiera salir adelante.
“Hoy ha sido un día muy complicado para nosotros. Mi papi se descompensó ayer, le subieron el oxígeno a 95. El día de hoy mi papá llegó al máximo y ahorita está todo el día en ese nivel”, expresó Patricia hace solo dos días.