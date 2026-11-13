¡HUMOR PERUANO DE LUTO! Falleció el querido cómico 'Mondonguito' tras delicado estado de salud al sufrir GRAVE enfermedad pulmonar

El mundo de la comicidad peruana se encuentra de luto tras la muerte de Lorenzo Zubiate, conocido como 'Mondonguito'. El popular cómico enfrentó serias complicaciones de salud.

El mundo de la comicidad peruana atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Lorenzo Zubiate, conocido popularmente como 'Mondonguito'. El artista perdió la vida luego de enfrentar complicaciones relacionadas con su estado de salud, que mantenían en alerta a sus seres queridos.

El querido cómico ambulante padecía fibrosis pulmonar severa, acompañada de una infección que agravó considerablemente sus dificultades para respirar. Su muerte deja un profundo vacío entre quienes siguieron su trayectoria en el humor popular.

Detalles del fallecimiento de ‘Mondonguito’

Según información de El Popular , ‘Mondonguito’ falleció aproximadamente a las 11:00 a.m., de este viernes 13 de noviembre. El actor cómico se mantuvo en la espera de su hermana, quien vive en Argentina y esta pudo llegar durante la noche de este miércoles 11 de noviembre. Su hermana se mantuvo a su lado y este último jueves recibió la visita de sus amigos cómicos.

Su voluntad era ser velado en el Ministerio de Cultura y antes ser llevado al Anfiteatro Parque Universitario para ser velado ahí, como ocurrió con el fallecido cómico 'Pompinchú'. Sin embargo, el lugar fue demolido meses atrás.

Poco antes de la muerte de Lorenzo Zubiate, popularmente conocido como 'Mondonguito', su hija Patricia Zubiate había compartido detalles sobre el complicado panorama médico que enfrentaba el humorista. En una conversación con el espacio televisivo 'Desvelados', contó que el cómico había sufrido una descompensación que llevó al personal médico a aumentar el nivel de oxígeno que recibía. Este nuevo episodio encendió las alarmas entre sus familiares, quienes permanecían pendientes de su evolución y todavía confiaban en que pudiera salir adelante.