Hija de Mondonguito hace DESGARRADOR pedido de AYUDA ante GRAVE ESTADO de salud de cómico: "Una funeraria..."

Con lágrimas, la hija de Mondonguito comparte la grave situación de la familia que enfrenta un momento crítico, tras el empeoramiento del cómico debido a una descompensación de salud.

La familia de Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, está pasando por momentos críticos. Recientemente, su estado de salud se ha deteriorado, generando una profunda preocupación entre sus seres queridos, quienes se preparan ante un futuro incierto.

La más afectada en esta situación ha sido su hija, Patricia Zubiate. Con notoria tristeza, explicó en el programa ‘Desvelados’ que su padre sufrió un retroceso en su salud, lo que llevó a los médicos a aumentarle el soporte de oxígeno. La familia trata de estar lista para cualquier eventualidad.

Hija de Mondonguito se prepara para el peor escenario tras recaída

Patricia detalló que la situación empeoró tras la última descompensación. Aunque mantiene la esperanza, es consciente de la seriedad del estado de su padre. "Hoy ha sido un día muy difícil para nosotros. Mi papi se descompensó ayer, subieron el oxígeno a 95. Actualmente, está en ese nivel máximo todo el día", expresó.

Patricia también compartió la realidad que los especialistas le han indicado sobre la situación de su padre. Aunque sigue esperanzada, admite la posibilidad de un desenlace desfavorable. "Como dice el médico: esto es todo lo que se puede hacer. Si Dios quiere, lo estabilizan; si no, debo estar preparada para lo que pueda suceder hoy o mañana", comentó.

En un momento emotivo, cuando le preguntaron cómo podía la gente ayudar a la familia, Patricia aclaró que ya no necesitan equipos médicos. "La verdad, ya no puedo pedir una cama clínica o oxígeno. Por lo que veo, la gente entenderá qué se necesita para lo que podría venir más adelante", indicó.