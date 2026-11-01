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Mondonguito supera grave infección, pero su hija revela dolorosa noticia sobre su futuro: “Ya no podrá regresar a trabajar”

Patricia Zubiate confirmó una ligera mejoría en la salud del reconocido cómico ambulante. Sin embargo, explicó que el daño en sus pulmones le impedirá retomar sus presentaciones en las calles.

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    Mondonguito internado no volverá a trabajar
    Mondonguito supera grave infección, pero su hija revela dolorosa noticia sobre su futuro: “Ya no podrá regresar a trabajar”

    El reconocido humorista peruano Mondonguito, cuyo verdadero nombre es Lorenzo Zubiate, presenta una leve mejoría después de varias semanas hospitalizado en el Hospital Cayetano Heredia. Su hija, Patricia Zubiate, confirmó que los médicos lograron controlar la infección pulmonar que complicó su estado de salud. No obstante, reveló que el artista continúa dependiendo de asistencia respiratoria debido a la fibrosis pulmonar que padece, situación que compromete su futuro laboral.

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    Hija de Mondonguito revela cómo se encuentra el cómico tras superar infección

    En declaraciones a Trome, Patricia Zubiate explicó que su padre ha respondido favorablemente al tratamiento contra la infección, aunque todavía permanece delicado. Según indicó, los especialistas necesitan observar su evolución durante las próximas semanas antes de determinar cuándo podría abandonar el hospital.

    “La fuerte infección que mi papá tenía ha sido controlada gracias a Dios y hay una pequeña recuperación en su salud. Sin embargo, él se mantiene con el respirador porque está débil y la fibrosis ha afectado sus pulmones. El médico nos ha dicho que debemos de esperar un par de semanas más para ver cómo avanza, pero ya me dijo que al salir tendrá que estar con respirador sí o sí”, señaló.

    ¿Por qué Mondonguito ya no podrá regresar a trabajar?

    La hija del comediante también confirmó que su padre no podrá continuar realizando sus tradicionales espectáculos en parques y plazas, debido a las limitaciones físicas que enfrenta. Aunque su recuperación representa una noticia alentadora para sus familiares, la prioridad será preservar su salud y evitar esfuerzos que puedan perjudicarlo.

    “Ya no podrá regresar a trabajar como lo estaba haciendo, su salud es primero y se encuentra muy afectada. Sin embargo, ahora está también agradecido porque sus amigos artistas se han unido para realizar una actividad pro fondos que nos ayudará a solventar todos los gastos que tenemos y se nos presentarán”, manifestó Patricia Zubiate.

    Artistas peruanos organizan evento benéfico para ayudar a Mondonguito

    Ante los gastos que enfrenta la familia por la hospitalización y el tratamiento del humorista, distintas figuras del espectáculo se unirán en una actividad solidaria denominada 'La pollada teletón', programada para el viernes 6 de noviembre en el parque El Porvenir, en La Victoria.

    Entre los artistas que participarán se encuentran Melcochita, Kike Suero, Miguelito Barraza, Cachay, Cachito Ramírez, el Pato Ovalle, Martín Farfán y Deysi Araujo. También estarán presentes reconocidos cómicos ambulantes como Cholo Juan, Frejol Jr., Gasparín, Flautín y Percy Diestra, quienes buscarán recaudar fondos para contribuir con los gastos médicos de su compañero.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mondonguito supera grave infección, pero su hija revela dolorosa noticia sobre su futuro: “Ya no podrá regresar a trabajar”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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