Jefferson Farfán en la mira de la Fiscalía: Salen a la luz escalofriantes chats de WhatsApp con amenazas directas a Magaly Medina

Los oscuros textos difundidos por La República revelan extorsión y presunto reglaje contra la periodista. Conoce al detalle los graves cargos penales que acorralan a Jefferson Farfán .

El polémico enfrentamiento entre Jefferson Farfán y Magaly Medina dio un giro oscuro y peligroso que ya trascendió las pantallas de televisión para instalarse en los tribunales penales. Un informe exclusivo publicado por La República sacó a la luz la verdadera naturaleza de los escalofriantes mensajes de WhatsApp que la conductora de 'Magaly TV la firme' empezó a recibir de manera sistemática. Lo que antes parecía una batalla mediática y legal por difamación se ha convertido en un expediente judicial con contenidos amenazantes que hacen temblar a la farándula nacional.

La investigación periodística reveló los extractos exactos de las intimidaciones enviadas al teléfono personal de la periodista. En uno de los textos más inquietantes redactados por los presuntos extorsionadores se lee textualmente: "Dile a tu abogadito que así como tú pagaste tus 300 mil soles, así nos vas a dar la plata a nosotros o si no atente a las consecuencias". Las comunicaciones no solo exigían fuertes sumas de dinero, sino que además advertían estar operando bajo la sombra o en revancha a favor del '10 de la calle', advirtiéndole a la 'Urraca' que no tendría paz ni dentro ni fuera de su canal.

El contenido de los violentos WhatsApps que desataron la alarma

La violencia de las conversaciones de WhatsApp escaló rápidamente hacia amenazas explícitas contra la integridad física de Medina y su círculo íntimo. En otro de los pasajes difundidos por el citado medio impreso, los delincuentes exigieron un primer desembolso de S/200.000 y cuotas mensuales de S/10.000 para "dejarla trabajar tranquila". "Sabemos dónde se mueve tu hijo en Estados Unidos y dónde caminas tú en Surco", citaba otro de los mensajes acompañados con fotografías tomadas en tiempo real, demostrando que la periodista estaba siendo vigilada paso a paso.

Chats que ponen en problema en Jefferson Farfán.

Estas contundentes pruebas digitales llevaron al Segundo Despacho Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco a formalizar diligencias previas donde se incluye al exfutbolista de Alianza Lima. El principal delito imputado contra la 'Foquita' es el de presunta extorsión, al ser sindicado por la parte denunciante como presunto determinador o vinculado a las coacciones económicas y amenazas de muerte vertidas a través de la aplicación de mensajería.

Fiscalía tiene en la mira a Farfán.

Los cuatro graves delitos que acorralan a la 'Foquita'

Pero la extorsión no viene sola. La imputación fiscal se extiende al delito de marcaje o reglaje, fundamentado en las imágenes de seguimiento que los extorsionadores enviaban por WhatsApp a Medina mientras ella realizaba labores comunitarias en una parroquia de Surco. A esto se le suma el cargo por acoso agravado, debido a la persecución sistemática y el hostigamiento digital destinado a alterar de forma severa la tranquilidad emocional y la seguridad cotidiana de la figura televisiva.

Se revelaron una serie de chats amenazadores.