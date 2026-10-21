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¡SE CALIENTA LA POLÉMICA! Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly y desata reacciones en redes

Jefferson Farfán volvió a mencionar a Magaly Medina en 'Enfocados', recordó su enfrentamiento judicial y lanzó un desafiante mensaje entre bromas.

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    Jefferson Farfán le sacó cachita a Magaly Medina. | Composición Wapa
    ¡SE CALIENTA LA POLÉMICA! Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly y desata reacciones en redes

    Jefferson Farfán volvió a referirse a Magaly Medina durante una nueva edición de su pódcast 'Enfocados'. El exfutbolista aprovechó una conversación distendida con Roberto Guizasola, Puchungo Yáñez y otros invitados para recordar el proceso judicial que mantuvo con la conductora.

    Todo comenzó cuando Yáñez mencionó a la periodista y le envió un saludo, comentario que provocó una inmediata reacción de la 'Foquita'.

    Jefferson Farfán recuerda su enfrentamiento legal con Magaly Medina

    "La señora Magaly, un saludo para la señora Magaly, compadre", comentó Puchungo Yáñez. Farfán respondió recurriendo nuevamente al apodo que suele utilizar para referirse a la conductora.

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    "Mi tía 8 y media, mi tía 8 y media. (...) Ya perdiste, ya te gané, ya que no te quejes, ya te gané, ya te gané y te voy a seguir ganando", expresó.

    La frase provocó risas entre los presentes y reabrió la conversación sobre la posibilidad de que ambos coincidan alguna vez frente a cámaras.

    ¿Jefferson Farfán y Magaly Medina podrían encontrarse?

    Puchungo Yáñez planteó cómo sería tener a la periodista como invitada en 'Enfocados'. "Se van a juntar algún día, ustedes se van a juntar. ¿Pero tú te imaginas acá sentadita ella?", comentó.

    Roberto Guizasola se sumó con otra posibilidad: "O en su programa". Las bromas continuaron cuando el exfutbolista imaginó una particular escena junto a Medina.

    "¿Sabes qué me gustaría? Meter baile con ella, cámara lenta", dijo entre risas. Pese al tono de la conversación, Farfán no confirmó que exista alguna invitación o acercamiento concreto para concretar ese encuentro.

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    ¿Por qué Farfán llama "mi tía 8 y media" a Magaly?

    El sobrenombre está relacionado con la polémica por las jornadas de servicio comunitario que Magaly Medina debía cumplir por disposición judicial.

    En aquella ocasión, Farfán hizo referencia al horario atribuido a esas labores, que comenzaba a las 8.30 de la mañana, y desde entonces ha utilizado la expresión mi tía 8 y media en distintas ocasiones.

    Así, la conductora volvió a convertirse en tema dentro de 'Enfocados', esta vez en medio de bromas y referencias al enfrentamiento legal que ambos protagonizaron.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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