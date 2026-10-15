Magaly Medina contó que recibió una inesperada solicitud del hermano de Rodrigo González para hablar sobre el conductor de ‘ Amor y Fuego ’. Su revelación estuvo acompañada de una frase que llamó la atención.

Magaly Medina sorprendió al contar que recibió una propuesta del hermano de Rodrigo González para hablar sobre el conductor en su programa de televisión. La figura de ATV aseguró que decidió no aceptar la entrevista, pese a que Carlos González quería sentarse frente a las cámaras para referirse a su familiar. La conductora explicó que no desea utilizar las diferencias familiares para perjudicar a quien fue uno de sus amigos más cercanos. Además, se pronunció sobre el distanciamiento que mantiene con el popular ‘Peluchín’ y cuestionó algunas de sus recientes actitudes.

Magaly Medina revela por qué rechazó entrevistar al hermano de Rodrigo González

Magaly Medina contó que Carlos González se comunicó con ella para solicitar un espacio en su programa, con la intención de hablar sobre su hermano, Rodrigo González. Sin embargo, la periodista decidió no darle cabida a esta petición y explicó los motivos que la llevaron a tomar esa postura.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ señaló que, aunque actualmente mantiene una relación distante con el presentador de ‘Amor y Fuego’, no está dispuesta a participar en una situación que pueda ocasionarle un daño personal. Por ello, descartó la posibilidad de convertir el conflicto familiar en un tema de exposición televisiva.

“¿Tú crees que yo sentaría al hermano que me lo pidió, que me pidió sentarse para destruirlo? ¿Tú crees que yo lo hice? No lo hice, ni lo haré jamás, porque yo sé que eso le dolería mucho. Yo sé que eso le afectaría, pero no se lo voy a hacer”, confesó.

Con estas palabras, Medina dejó clara su posición frente a la solicitud que recibió de Carlos González. La presentadora sostuvo que no utilizaría la intervención de un familiar para afectar a Rodrigo, pese a que ambos atraviesan una etapa marcada por sus diferencias públicas.

En esa misma línea, la periodista también se refirió a la controversia relacionada con la ‘China Polo’ y cuestionó la exposición de asuntos personales en medio de los enfrentamientos mediáticos.

“No, no, no sacrifiquemos a una persona. Esa señora no era periodista y ya le salieron todos los anticuchos que tenía”, añadió durante sus declaraciones sobre la polémica vinculada a la ‘China Polo’.

Magaly Medina cuestiona a Rodrigo González tras el fin de su amistad

La relación entre Magaly Medina y Rodrigo González estuvo marcada durante años por una amistad cercana. No obstante, con el paso del tiempo, ambos conductores se distanciaron y sus desacuerdos comenzaron a hacerse visibles ante el público a través de declaraciones y comentarios en sus respectivos programas.

La reciente controversia volvió a poner en evidencia las diferencias entre las figuras de televisión, luego de que González cuestionara a Medina por sus comentarios relacionados con el fallecimiento de Susy Aponte, conocida popularmente como la ‘China Polo’.

Ante esta situación, la conductora de ATV manifestó su incomodidad con algunas de las decisiones de su antiguo amigo. Según expresó, le resulta cuestionable que en el espacio televisivo de Rodrigo se haya dado lugar a personas que han realizado críticas en su contra.

La periodista también dejó entrever que ya no espera una actitud favorable de parte del presentador, debido al distanciamiento que existe entre ambos desde hace un tiempo.

Durante sus declaraciones, Magaly Medina insistió en que no ha recurrido a terceros para atacar públicamente a Rodrigo González, a quien conoció y consideró su amigo durante varios años. La conductora utilizó este argumento para explicar por qué tampoco aceptó la propuesta de su hermano.

Medina afirmó que no ha llevado a su programa a personas con la intención de que hablen mal de ‘Peluchín’, y aprovechó la oportunidad para responder a las críticas que surgieron en medio de su enfrentamiento.