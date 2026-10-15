Melissa Klug enfrenta DIFÍCIL momento familiar tras operación de su madre y revela su estado de salud: “Delicada”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Melissa Klug atraviesa un momento complicado en el ámbito familiar debido al estado de salud de su madre, Liliana Orbegoso. La progenitora de la empresaria fue sometida a una intervención quirúrgica y continúa hospitalizada mientras se recupera. La popular ‘Blanca de Chucuito’ contó que su madre lleva varios días enfrentando esta situación y reconoció que su condición es delicada.
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Melissa Klug revela cómo se encuentra su madre tras ser operada
Melissa Klug manifestó su preocupación por la salud de Liliana Orbegoso, quien permanece internada luego de someterse a una operación relacionada con un trastorno inflamatorio del tubo digestivo. La empresaria se mantiene atenta a la evolución de su madre mientras continúa su recuperación.
En una conversación con Trome, la conocida figura de la farándula peruana explicó que su progenitora todavía se encuentra bajo atención médica y que el problema de salud se ha prolongado durante varios días. Asimismo, precisó que la intervención quirúrgica se realizó hace casi una semana.
“Estaba con mi madre, está un poco delicada. Lo que pasa es que la han operado. Tiene trastorno inflamatorio del tubo digestivo, lleva diez días así y hace seis que la operaron”, contó.
De acuerdo con lo señalado por Klug, su madre lleva diez días atravesando este problema y seis desde que fue operada. Aunque no ofreció información adicional sobre la cirugía ni sobre el tiempo que permanecerá hospitalizada, sus declaraciones dejaron en evidencia la preocupación que existe en su entorno familiar por su evolución.
Por el momento, la empresaria continúa pendiente de la recuperación de Liliana Orbegoso, mientras se espera conocer si presenta alguna mejoría en los próximos días.
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Melissa Klug se convierte en abuela por cuarta vez tras el nacimiento de la hija de Gianella Marquina
En medio de la preocupación por la salud de su madre, Melissa Klug también tiene motivos para celebrar en el ámbito familiar. Su hija mayor, Gianella Marquina, se convirtió en madre por primera vez a los 26 años, una noticia que llenó de alegría a sus seres queridos y convirtió nuevamente a la empresaria en abuela.
La joven abogada compartió la noticia del nacimiento de su pequeña mediante sus redes sociales, donde publicó una fotografía de la recién nacida. Aunque optó por no mostrar completamente el rostro de la bebé, dejó ver parte de sus facciones y una de sus diminutas manos mientras sostenía a sus padres.
La publicación generó muestras de cariño hacia Gianella y su familia, que recibió felicitaciones por la llegada de la nueva integrante. Para Melissa Klug, este nacimiento representa la oportunidad de disfrutar de una nueva etapa como abuela, esta vez con la hija de su primogénita.