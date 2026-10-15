Empresario DEMANDA a Christian Cueva por DEUDA de S/58 mil por producción de PANETONES en 2023 y anuncia RADICAL medida: "Hacer el EMBARGO de bienes"

Julio Rodríguez , proveedor de Christian Cueva durante tres años, denunció que el futbolista aún le debería S/58 mil por la producción de panetones. Además, afirmó que un juez admitió la demanda y que se buscaría el embargo de bienes.

Christian Cueva en el ojo de la tormenta tras denuncia de empresario | Composición Wapa - Instagram / Magaly TV la firme

Christian Cueva en el ojo de la tormenta tras denuncia de empresario | Composición Wapa - Instagram / Magaly TV la firme

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un negocio navideño que habría terminado en una disputa legal. Mientras el futbolista promociona junto a Pamela Franco su nueva marca de panetones, un antiguo proveedor reclama el pago de S/58 mil por la fabricación de estos productos. El empresario Julio Rodríguez aseguró que ya inició acciones judiciales contra el popular ‘Aladino’ y advirtió que el proceso podría derivar en el embargo de bienes. ¿Qué ocurrió con el emprendimiento que el jugador impulsó desde 2021 y por qué el proveedor decidió acudir a los tribunales?

Christian Cueva es demandado por deuda de S/58 mil por producción de panetones

La nueva campaña navideña de Christian Cueva junto a Pamela Franco volvió a poner bajo la lupa uno de los negocios que el futbolista desarrolló años atrás. Tras la difusión de su marca de panetones ‘Mi Cholito’, un empresario que trabajó con el deportista reapareció en 'Magaly TV, la firme' para reclamar una suma que, según su versión, continúa pendiente de pago.

Se trata de Julio Rodríguez, propietario de la empresa ‘La Providencia’, quien explicó que mantuvo una relación comercial con el jugador entre 2021 y 2023. El proveedor indicó que, pese a sus intentos por resolver el problema, no habría conseguido recuperar los S/58 mil que reclama por la elaboración de los productos navideños.

Según relató, en abril de 2024 hizo público el caso y buscó una solución mediante una conciliación. Sin embargo, afirmó que no obtuvo la respuesta esperada, por lo que decidió iniciar un proceso judicial para exigir el dinero que considera adeudado.

“Llevamos a conciliación nunca se presentaron es por ello que procedimos con una demanda judicial, donde el juez admitió la demanda y va a proceder a hacer el embargo de bienes”, dijo el empresario dueño de 'La Providencia'.

Rodríguez también detalló que, durante los primeros años de la relación comercial, las facturas se emitían a nombre de la constructora vinculada al futbolista. No obstante, sostuvo que en 2023 le solicitaron modificar los datos de facturación para que apareciera Jorge Cueva, hermano del deportista.

En medio de su reclamo, el empresario también recordó que en 2024 presentó un audio que atribuyó a Christian Cueva. Según su versión, en la grabación el jugador comentaba que las personas no querían comprar los panetones, material que difundió como parte de su denuncia por el supuesto incumplimiento de pago.

Pese a este conflicto, el futbolista volvió a apostar por la comercialización de panetones junto a Pamela Franco. De acuerdo con la información expuesta en el programa de espectáculos, uno de los números habilitados para recibir pedidos en esta nueva campaña correspondería al hermano del jugador.

Proveedor de Christian Cueva cuestiona su nuevo negocio de panetones

Julio Rodríguez también manifestó su desacuerdo con que Christian Cueva haya iniciado una nueva campaña comercial con otra panificadora mientras su reclamo continúa en el ámbito judicial. El empresario consideró que esta decisión resulta cuestionable, debido a que todavía espera recuperar el dinero que, según afirma, quedó pendiente por los productos fabricados anteriormente.

“Me parece algo bastante desleal de que se haya inicado algo con ellos y ahora abran otro camino con otra panificadora... que tengan cuidado para evitar estos problemas”, advirtió el empresario quien tiene la intención de recibir el pago de la deuda que acumula el futbolista.

El proveedor sostuvo que su principal objetivo es obtener la devolución del monto reclamado y pidió que quienes participen en este tipo de acuerdos comerciales tomen precauciones para evitar situaciones similares.

Por ahora, el caso continúa vinculado al proceso judicial que Rodríguez asegura haber iniciado contra el entorno del futbolista. La eventual aplicación de un embargo dependerá de las actuaciones y decisiones que correspondan dentro del procedimiento legal.

¿Cómo comenzó el negocio de panetones de Christian Cueva y por qué surgió la deuda?

Christian Cueva incursionó en la venta de panetones en 2021, cuando lanzó la marca ‘CC10’, aprovechando la popularidad que había alcanzado como integrante de la selección peruana. En aquella primera etapa, el jugador promocionó los productos a través de sus redes sociales y recibió el apoyo de sus compañeros Carlos Zambrano y Yoshimar Yotún.

De acuerdo con la versión de Julio Rodríguez, quien estuvo a cargo de la fabricación, la primera campaña navideña registró resultados favorables. El empresario señaló que se habrían vendido más de 25 mil unidades, con ingresos que superaron los S/200 mil.

No obstante, el panorama comercial habría cambiado durante las siguientes temporadas. Rodríguez indicó que en 2022 la venta disminuyó a aproximadamente 18 mil panetones y que, en 2023, la comercialización habría caído hasta un 60%, lo que habría repercutido en el cumplimiento de las obligaciones económicas que ahora reclama.

Ante esta situación, el empresario decidió hacer público el conflicto en abril de 2024 y exigir el pago de más de S/58 mil por la producción de los productos navideños. Desde entonces, según su relato, busca recuperar el dinero mediante las vías legales.