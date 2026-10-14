Kenji Fujimori ROMPE EN LLANTO tras recibir INESPERADO mensaje de su MADRE FALLECIDA mediante médium: “Gracias por no haberle hecho caso a tu padre”

Kenji Fujimori rompió en llanto durante una sesión con el médium Frank Mendizabal , quien le transmitió un mensaje atribuido a su madre fallecida, Susana Higuchi.

En la reciente edición de su pódcast 'Tampoco tampodcast', Kenji Fujimori vivió un momento inesperado durante una sesión con el médium Frank Mendizabal. El hijo de Alberto Fujimori y Susana Higuchi recibió un mensaje de su fallecida madre a través del vidente que lo dejó sin palabras e inevitablemente causó sus lágrimas. ¿Qué le dijo?

Kenji Fujimori llora con palabras de su fallecida madre a través de un médium

El hermano de Keiko Fujimori contactó con Susana Higuchi, su madre, quien falleció diciembre de 2021, y quedó impresionado con lo que el espirítu de esta habría tenido para decirle. Frank Mendizabal fue el encargado de llevar el mensaje que esta habría tenido para su hijo, demostrando lo orgulloso que estaría de él en su etapa alejado de la política.

"Que nunca olvides...a ver, no sé si puedo decir esto, pero, nunca te olvides la clase de persona en la que me dijiste te ibas a convertir y que tu apellido sea diferente al de los demás. Gracias por no haberle hecho caso a tu padre, gracias porque a pesar de todo y a pesar de las señales que yo te daba en base a sueños, fuiste por el camino correcto y no seguiste con la locura de lo que tu papá de había planteado o planificado por así decirlo. No sé si tu papá tenía algo en mente con respecto a...no sé si esto es político, porque es como...", comentó el médium dejando en silencio al conductor.

Tras esto, Kenji admitió que desde que se alejó de la política se encuentra muy feliz. "Yo desde que salí del tema político estoy feliz. A mi hijita siempre le gustaba que yo vea mi tema comercial, desde el punto de vista privado", aseguró Kenji. "Por eso, siento un tema de orgullo de parte de ella, que estás haciendo lo que realmente tenías que haber hecho desde el principio", añadió Mendizabal.

"Mi mamá disfrutaba cuando me veía empacar mis frutas, mis huevos, lo disfrutaba porque me veía feliz dentro de la situación, la adversidad, me veía feliz", agregó Fujimori.