Hijo mayor de María Pía Copello sufre FUERTE ACCIDENTE durante ruta en los Caminos del Inca: "Estoy con el corazón roto"

La presentadora María Pía Copello vivió momentos de gran angustia tras enterarse del percance que sufrió su hijo Samuel en los Caminos del Inca. El auto del joven se salió de control y terminó en una zanja en el tramo de la carretera Ayacucho-Matará, una zona considerada aislada. Este incidente sucedió durante la primera experiencia de Samuel como piloto en esta emblemática competencia automovilística. María Pía, personalidad conocida de América Televisión, recibió una videollamada de su hijo, en la que le explicó el accidente y le mostró los daños. A pesar del impacto emocional, ella se tranquilizó al saber que Samuel estaba a salvo.

María Pía Copello relata accidente de su hijo en Caminos del Inca

María Pía expresó el angustiante episodio en el podcast ‘Sin más que decir’. Recordó la llamada de Samuel Dyer y la desesperación que sintió al ver el estado del auto después del accidente. “Se comunicó conmigo en una videollamada y me relató el accidente. Casi me muero cuando me mostró que su automóvil había caído a una zanja. En ese momento agradecí a Dios”, comentó Copello.

“Al ver su carita decía que no le pase a él, que me pase a mí, lloré, me desesperé en ese momento, estoy con el corazón roto”, añadió María Pía Copello sobre sus emociones.

¿Samuel Dyer continuará en los Caminos del Inca tras el accidente?

Copello detalló que Samuelito tenía grandes expectativas para su debut en esta destacada competencia peruana. Planeaba completar la ruta y mantener su buen rendimiento.