Hermano del papa León XIV también lucha contra el CÁNCER: Louis Prevost permanece INTERNADO tras sufrir RECAÍDA

Louis Prevost , hermano mayor del papa León XIV , permanece hospitalizado en Estados Unidos tras una recaída del mieloma múltiple que le diagnosticaron en 2017.

Louis Prevost, hermano del papa Léon XIV, también padece de cáncer y se encuentra recibiendo tratamiento | Composición Wapa - Difusión

Louis Prevost, hermano del papa Léon XIV, también padece de cáncer y se encuentra recibiendo tratamiento | Composición Wapa - Difusión

La familia del papa León XIV enfrenta un delicado momento debido a los problemas de salud que atraviesan el pontífice y su hermano mayor, Louis Prevost. Mientras el líder de la Iglesia católica fue operado en Roma por un tumor maligno en el pulmón, su familiar permanece hospitalizado en Estados Unidos. La situación médica de Louis fue confirmada por su esposa, quien reveló que el cáncer que le diagnosticaron hace varios años volvió a manifestarse. ¿Qué se sabe sobre su enfermedad y cómo afronta la familia este difícil momento?

Louis Prevost, hermano del papa León XIV, permanece internado tras una recaída del cáncer

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, recibe atención médica en un hospital de Florida, Estados Unidos, luego de que su mieloma múltiple volviera a manifestarse. La noticia fue dada a conocer este martes por su esposa, Deborah Prevost, durante una conversación con el medio estadounidense ‘CBS News’.

De acuerdo con el testimonio de Deborah, su esposo fue diagnosticado con esta enfermedad por primera vez hace nueve años. Aunque logró mantenerla controlada durante un largo periodo gracias a los tratamientos recibidos, su situación cambió recientemente y tuvo que retomar la atención médica especializada.

La noticia sobre el estado de salud de Louis se conoció después de que el Vaticano informara sobre la operación a la que fue sometido León XIV en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante el procedimiento, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una intervención videoasistida.

La Santa Sede también comunicó que los análisis efectuados durante la cirugía permitieron determinar la naturaleza del tumor que afectaba al pontífice. "Un examen histológico urgente confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón", reveló el Vaticano.

¿Qué enfermedad tiene Louis Prevost, hermano del papa León XIV?

Louis Prevost padece mieloma múltiple, una enfermedad oncológica que afecta a las células plasmáticas, según información de la Fundación para la Investigación del Mieloma Múltiple citada por ‘CBS News’.

Deborah Prevost contó que el diagnóstico de su esposo se produjo en 2017. Posteriormente, en 2019, Louis recibió un tratamiento que contempló una terapia con células madre y su participación en un ensayo clínico.

Estas intervenciones permitieron que la enfermedad permaneciera en niveles muy bajos durante varios años. Sin embargo, la esposa del hermano del pontífice confirmó que el cáncer volvió a manifestarse recientemente, lo que hizo necesario iniciar una nueva etapa de atención médica.

En ese sentido, Deborah explicó que Louis "salió de la remisión" hace aproximadamente tres meses. Actualmente, el hermano mayor del papa se encuentra internado en Florida, donde participa en otro ensayo clínico para tratar su enfermedad, según informó el diario ‘El Clarín’.

Papa León XIV y su hermano tuvieron conversación antes de las intervenciones médicas

En medio de la preocupación por la salud de ambos hermanos, Deborah Prevost también compartió detalles de la última conversación telefónica que mantuvieron Louis y el papa León XIV antes de sus respectivas intervenciones médicas.

Según relató, ambos hablaron la semana pasada, cuando el hermano del pontífice estaba próximo a ingresar al hospital para recibir tratamiento. Durante esa comunicación, el líder de la Iglesia católica les contó a sus familiares que debía someterse a una operación en Roma, antes de que la noticia se hiciera pública. "Nos llamó para avisarnos de lo que iba a pasar", dijo Deborah en declaraciones al medio estadounidense.

La esposa de Louis no brindó mayores detalles sobre la intervención quirúrgica del papa. No obstante, expresó que la familia mantiene la esperanza y continúa acompañando a ambos hermanos durante sus respectivos procesos médicos.