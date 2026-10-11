El papa León XIV anunció que será operado tras detectarse un nódulo localizado en el pulmón durante una revisión médica. El Vaticano informó cuándo se realizaría la intervención y cuánto tiempo permanecería hospitalizado.

Papa León XIV anuncia que debe ser operado para extirpar nódulo que hallaron en un pulmón | Vaticano Media

Papa León XIV anuncia que debe ser operado para extirpar nódulo que hallaron en un pulmón | Vaticano Media

A solo días de su visita al Perú, el papa León XIV comunicó que deberá someterse a una operación luego de que los médicos identificaran un nódulo en uno de sus pulmones durante unas revisiones recientes. El anuncio fue realizado este domingo 11 de octubre, al finalizar el rezo del Ángelus ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Según explicó el pontífice, la lesión fue detectada en una etapa temprana y se encuentra bien localizada. ¿Cuándo será la intervención quirúrgica y cuánto tiempo permanecerá hospitalizado?

Papa León XIV será operado tras detectarse un nódulo en el pulmón

Al concluir el Ángelus de este domingo, el papa León XIV informó a los asistentes que tendrá que pasar por el quirófano para que le retiren un nódulo localizado en uno de sus pulmones. El pontífice explicó que el hallazgo se produjo durante unos controles médicos recientes y destacó que fue identificado de manera temprana.

"Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy temprana y está bien localizado", comenzó diciendo.

Tras conocer los resultados de las evaluaciones, el líder de la Iglesia católica señaló que decidió seguir las recomendaciones de los especialistas y someterse al procedimiento para retirar la lesión. La intervención está programada para los próximos días en el Policlínico Gemelli, centro hospitalario de Roma.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", sostuvo.

El anuncio se produjo frente a numerosos fieles que acudieron a la Plaza de San Pedro para participar en la tradicional oración dominical. Durante su mensaje, el pontífice también dedicó unas palabras a quienes estuvieron presentes y a las personas que siguieron la ceremonia desde diferentes países.

Luego de comunicar que será sometido a una intervención quirúrgica, León XIV agradeció las muestras de cercanía espiritual de los fieles y pidió que lo acompañaran con sus oraciones durante este proceso médico.

"¡Me encomiendo a sus oraciones! ¡Feliz domingo!", finalizó.

¿Cuánto tiempo estará hospitalizado el papa León XIV tras la operación?

Por su parte, Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, ofreció detalles adicionales sobre el procedimiento al responder las consultas de los periodistas. El portavoz precisó que la operación se realizaría durante los primeros días de la próxima semana y que el tiempo estimado de hospitalización sería de aproximadamente siete días.

"La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto para la estancia hospitalaria tras la operación es de aproximadamente una semana", explicó.