Chantal Toledo se pronunció sobre la salud de su padre, el expresidente Alejandro Toledo, y solicitó arresto domiciliario por su estado delicado. | Foto: Panamericana/Composición LR

Chantal Toledo se pronunció sobre la salud de su padre, el expresidente Alejandro Toledo, y solicitó arresto domiciliario por su estado delicado. | Foto: Panamericana/Composición LR

Chantal Toledo se manifestó nuevamente sobre la situación de su padre, el exmandatario Alejandro Toledo, solicitando a las autoridades que consideren un arresto domiciliario debido a su frágil salud. Tras varios años ausente, la hija mayor retornó al Perú y renovó el contacto con él mediante visitas al penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 20 años por corrupción.

En una entrevista con Milagros Leiva en el programa Sin Rodeos, Chantal enfatizó que su mayor preocupación es la falta de atención médica adecuada para su padre en prisión. Por lo tanto, hizo un llamado a la presidenta Keiko Fujimori y a las autoridades pertinentes. Ella aclaró que su intención no es obtener un indulto ni alterar la sentencia, sino facilitar que el expresidente reciba tratamiento médico en casa.

Alejandro Toledo padece de varias enfermedades, según su hija

Chantal destacó que su padre sufre de cáncer de próstata, hipertensión arterial crónica y enfermedad renal crónica, además de tener dificultades para caminar y padecer depresión. Indicó que estos diagnósticos están respaldados por documentación médica que la defensa presentó ante las autoridades.

La hija del exmandatario también expresó su preocupación por la salud emocional de Toledo. Durante la entrevista, mencionó un incidente que habría sido registrado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el que el expresidente manifestó pensamientos suicidas. Además, criticó la falta de especialistas y equipos en el penal para tratar sus diversas afecciones. “Tengo miedo de recibir una llamada de Barbadillo informando que mi padre ha sufrido un infarto, un derrame cerebral o que ha fallecido en prisión”, afirmó.

Chantal Toledo relata cómo encontró a su padre tras volver al país

Chantal, de 44 años, explicó que lleva un mes en Perú y ha visitado a su padre varias veces. En sus encuentros, notó cambios como problemas para recordar conversaciones recientes, repetición de ideas y dificultades para mantener el equilibrio. Comentó que a veces debe ayudarlo a levantarse de una silla y realizar tareas diarias.