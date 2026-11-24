Hugo García anuncia su distanciamiento de Isabella Ladera y su bebé debido a potente razón. El chico reality se despide en redes sociales.

Hugo García sorprendió a todos sus seguidores al anunciar en redes sociales que se distanciará de Isabella Ladera y su bebé por un inesperado motivo. El exintegrante de 'Esto es Guerra' tuvo que dejar los Estados Unidos por una razón mayor que cambiará su vida para siempre, manteniéndolo alejado de la modelo venezolana y su primer hijo. ¿Qué pasó?

Hugo García se distancia de Isabella Ladera y su hijo ¿qué pasó?

El chico reality Hugo García sorprendió al mostrar en redes una fotografía de un avión con el anuncio: "Aquí empieza un nuevo capítulo en mi vida". El popular 'Huguito' tendrá que separarse de Isabella y su hijo tras ser confirmado como uno de los integrantes del reality 'Exatlón', que se emitirá en Telemundo.

"Los veo pronto mis amores", escribió en una foto junto a su novia y su primogénito, acompañado de emojis con un rostro llorando y un corazón herido, lo que deja ver lo doloroso que resulta para él alejarse de su nueva familia.

El chico reality se prepara para comenzar una nueva etapa en su vida laboral y será parte de los competidores del famoso reality internacional que se grabará en República Dominicana y se convertirá en todo un desafío para él.

"Una nueva aventura comienza. Dejar a mi familia ha sido la parte más difícil de todo esto, y sé que los voy a extrañar más de lo que puedo explicar pero hoy me toca transformar todo ese amor en fuerza y motivación para ir detrás de un sueño más, por mí y por ellos quiero que seas parte de esta aventura, que vivas cada desafío conmigo y me acompañes en este sueño que significa tanto para mí. vamos con to to to, que esto recién empieza", se lee en el emotivo post del peruano.

Isabella Ladera se pronuncia tras partida de Hugo García

La influencer venezolana rompió su silencio tras distanciarse de Hugo García y mostró su posición al respecto. En un post con la imagen promocional de Hugo en el reality, Isabella escribió: "My Gooooooddddd (Mi Dios)", mientras que Huguito compartió su mensaje y añadió: “Los voy a extrañar con mi vida”.