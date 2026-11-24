Juvenal Medina , ingeniero geólogo, advierte sobre posibles nuevos sismos tras recientes movimientos en Junín, Pasco y Ucayali, y señala las acciones que las familias deben tomar.

¡Preocupación en Perú! Los últimos temblores registrados en Junín, Pasco y Ucayali han generado inquietud entre los habitantes, especialmente luego del significativo sismo de magnitud 6.7 el pasado viernes 20 de noviembre, que se sintió también en Lima y en otras áreas del país.

Ante esta situación, el ingeniero geólogo Juvenal Medina, líder del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), ha hablado sobre la posibilidad de más sismos en los próximos días, destacando la necesidad de fortalecer las medidas preventivas en los hogares peruanos.

Especialista emite advertencia sobre probables nuevos sismos en Perú después de intensos temblores

Durante una entrevista con Trome, Juvenal Medina destacó que las condiciones geológicas y tectónicas del Perú hacen que los movimientos sísmicos sean frecuentes.

El experto enfatizó que, aunque no se pueden prever los temblores, su ocurrencia no puede descartarse.

“Puede que no pase nada, o podría haber otro sismo”, comentó el ingeniero geólogo.

Además, explicó que la profundidad del temblor de magnitud 6.7 en Junín provocó que las ondas se extendieran ampliamente por el territorio nacional.

La advertencia no es una predicción de un sismo de mayor magnitud, sino un llamado a la constante prevención frente a la actividad sísmica en el país.

¿Qué sismos ocurrieron recientemente en Junín, Pasco y Ucayali?

Después del fuerte temblor del viernes 20 de noviembre, se registraron más eventos sísmicos el domingo 22 de noviembre.

Fecha Región Magnitud Profundidad 20 de noviembre Junín 6.7 129 km 22 de noviembre Ucayali 4.6 156 km 22 de noviembre Pasco 5.1 No precisada 22 de noviembre Junín 5.0 145 km

El sismo de magnitud 6.7 fue el más fuerte de estos encuentros y causó daños en viviendas, centros de salud y rutas de comunicación.

Las autoridades de Defensa Civil han movilizado esfuerzos para evaluar y asistir las necesidades de las familias afectadas.

¿Cómo deben prepararse las familias peruanas ante posibles temblores?

Juvenal Medina subrayó la importancia de desarrollar un plan familiar de emergencia que asigne responsabilidades claras a todos los miembros en caso de un sismo.

El experto aconsejó realizar simulacros de manera regular, más allá de los organizados oficialmente por las entidades nacionales.

Entre las principales medidas de precaución sugeridas por las autoridades se encuentran:

Identificar zonas seguras dentro y fuera del hogar.

dentro y fuera del hogar. Establecer rutas de evacuación y puntos de encuentro familiar.

y puntos de encuentro familiar. Preparar una mochila de emergencia .

. Mantener las salidas del hogar despejadas.

Evitar el acceso a edificaciones con daños estructurales.

Consultar solo los informes oficiales.