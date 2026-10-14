Mónica Sánchez sufre GRAVE CAÍDA y termina con FUERTES lesiones que la obligarán a alejarse de los escenarios: "Requerirá de una..."

Mónica Sánchez sufre caída en ensayo de su obra teatral | Composición Wapa - Captura de pantalla - Instagram

Mónica Sánchez sufre caída en ensayo de su obra teatral | Composición Wapa - Captura de pantalla - Instagram

Mónica Sánchez sufrió un accidente que alteró sus planes de volver a los escenarios teatrales y generó cambios en la programación de su próximo proyecto. La noticia fue comunicada por DEA Teatro cuando faltaban apenas dos días para el estreno de ‘Las irresponsables’. Según informó la producción, la actriz sufrió una caída durante los ensayos y terminó con fuertes lesiones que requerirán reposo. ¿Qué ocurrió y qué pasará con la esperada obra que protagoniza junto a Norma Martínez y Johanna San Miguel?

Mónica Sánchez sufre fuerte caída durante un ensayo y deberá recuperarse

La actriz peruana Mónica Sánchez atraviesa un momento complicado luego de sufrir un accidente mientras se preparaba para su regreso al teatro. La información fue difundida por DEA Teatro mediante un comunicado oficial, en el que se detallaron las consecuencias del incidente ocurrido durante los preparativos de ‘Las irresponsables’, obra del dramaturgo argentino Javier Daulte.

De acuerdo con la información compartida por la producción, el accidente tuvo lugar durante un ensayo técnico realizado en el Teatro NOS de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En ese recinto estaba previsto el debut de la puesta en escena para este viernes 16 de octubre.

El comunicado precisó que Sánchez cayó desde el escenario y sufrió "fuertes lesiones", por lo que tendrá que guardar reposo durante un periodo que no ha sido detallado. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores precisiones sobre cómo ocurrió el accidente ni sobre el alcance exacto de las lesiones de la actriz.

Como consecuencia de lo sucedido, el equipo de producción también decidió suspender la conferencia de prensa programada para este miércoles. En dicha actividad, el elenco y los responsables de la obra tenían previsto brindar detalles sobre el proyecto teatral antes de su estreno.

DEA Teatro expresó su respaldo a la artista y le dedicó un mensaje de aliento mientras inicia su recuperación. A través de la comunicación oficial, la producción manifestó sus deseos de que pueda restablecerse pronto.

"Agradecemos la comprensión del público y expresamos nuestros mejores deseos para la pronta recuperación de Mónica", explicó la producción.

Postergan estreno de ‘Las irresponsables’ tras accidente de Mónica Sánchez: esto se sabe

El accidente de Mónica Sánchez también provocó cambios en el calendario de ‘Las irresponsables’, cuya primera función estaba prevista para este viernes 16 de octubre en el Teatro NOS. La obra, escrita por el dramaturgo argentino Javier Daulte, cuenta con la dirección de Norma Martínez.

El montaje reúne por primera vez en una misma producción teatral a Mónica Sánchez, Norma Martínez y Johanna San Miguel, una combinación artística que había despertado expectativa entre los seguidores de las reconocidas actrices peruanas.

La temporada tenía funciones programadas hasta el 6 de diciembre. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si el cambio en la fecha de estreno afectará el resto del calendario o si se realizarán modificaciones adicionales en las presentaciones.

Por el momento, DEA Teatro señaló que la nueva fecha para el debut de la obra será anunciada "oportunamente". Asimismo, aclaró que las personas que compraron sus entradas podrán utilizarlas para asistir a la función reprogramada, por lo que deberán mantenerse atentas a los próximos comunicados de la producción.

¿Cuál es la historia de ‘Las irresponsables’, la obra que protagoniza Mónica Sánchez?

La historia de ‘Las irresponsables’ gira en torno a una mujer que atraviesa una separación sentimental y recibe la visita de dos amigas que buscan acompañarla durante un fin de semana para ayudarla a sobrellevar la situación.

Lo que comienza como una reunión entre amigas para superar una experiencia dolorosa termina tomando un rumbo inesperado, cuando las protagonistas empiezan a tomar decisiones que modifican sus planes iniciales. La trama combina momentos de humor con situaciones intensas y aborda temas relacionados con la amistad, los deseos personales y las frustraciones.