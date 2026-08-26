Mónica Sánchez atraviesa una dolorosa pérdida y conmueve a sus seguidores con su despedidaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Mónica Sánchez atraviesa un difícil momento familiar. La recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' comunicó el miércoles 26 de agosto el fallecimiento de su madre y utilizó sus redes sociales para dedicarle una emotiva despedida.
La artista acompañó la noticia con un video grabado tiempo atrás frente al mar, donde aparece compartiendo un momento de complicidad con su progenitora. La publicación generó rápidamente numerosas muestras de cariño de colegas, amigos y seguidores.
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Mónica Sánchez anuncia el fallecimiento de su madre
A través de su cuenta personal, Mónica Sánchez recordó las cualidades que caracterizaron a su madre y destacó el legado que deja en su familia. En su mensaje, la actriz resaltó su fortaleza, perseverancia y particular manera de afrontar la vida.
"Nuestra madre ha partido. Ya descansa. Nos queda el amor que nos dio, su ejemplo de vida. Su fortaleza, su perseverancia, su rebeldía, su compromiso, su terquedad, su alma de poeta, su sabiduría, su canto, su picardía, su fe y gran corazón...".
Un legado hermoso. Como siempre lo repetía, ¡GRACIAS A LA VIDA!", escribió.
Las palabras estuvieron acompañadas por imágenes de ambas frente al mar, un recuerdo personal con el que Sánchez decidió comunicar la pérdida a sus seguidores.
Actores de 'Al fondo hay sitio' envían mensajes a Mónica Sánchez
Tras conocerse la noticia, diferentes figuras del espectáculo peruano utilizaron la publicación para acompañar a la actriz en este momento. Entre ellos estuvieron algunos de sus antiguos compañeros de 'Al fondo hay sitio', como Jorge Guerra, Karime Scander, Tatiana Astengo y Melania Urbina.
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"Te abrazo muy fuerte querida Mónica", escribió uno de sus colegas. Otros mensajes expresaron: "Un abrazo enorme Moni querida" y "Un abrazo fuerte, compañera, para ti y tu familia. Tu madre estará más cerca que nunca".
También recibió unas sentidas palabras de respaldo: "Querida Mónica, recibe un gran abrazo de consuelo y fortaleza a la distancia. Ahora y desde siempre la llevas en el corazón latiendo contigo".
De esta manera, colegas y seguidores acompañaron públicamente a Mónica Sánchez tras el fallecimiento de su madre, a quien la actriz decidió recordar destacando el amor, las enseñanzas y los momentos que compartieron juntas.