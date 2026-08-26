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Mónica Sánchez atraviesa una dolorosa pérdida y conmueve a sus seguidores con su despedida

Mónica Sánchez anunció el fallecimiento de su madre con un emotivo mensaje y recibió el apoyo de sus excompañeros de 'Al fondo hay sitio'.

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    Mónica Sánchez atraviesa una dolorosa pérdida y conmueve a sus seguidores con su despedida
    Mónica Sánchez atraviesa una dolorosa pérdida y conmueve a sus seguidores con su despedida. | Composición Wapa
    Mónica Sánchez atraviesa una dolorosa pérdida y conmueve a sus seguidores con su despedida

    Mónica Sánchez atraviesa un difícil momento familiar. La recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' comunicó el miércoles 26 de agosto el fallecimiento de su madre y utilizó sus redes sociales para dedicarle una emotiva despedida.

    La artista acompañó la noticia con un video grabado tiempo atrás frente al mar, donde aparece compartiendo un momento de complicidad con su progenitora. La publicación generó rápidamente numerosas muestras de cariño de colegas, amigos y seguidores.

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    Mónica Sánchez anuncia el fallecimiento de su madre

    A través de su cuenta personal, Mónica Sánchez recordó las cualidades que caracterizaron a su madre y destacó el legado que deja en su familia. En su mensaje, la actriz resaltó su fortaleza, perseverancia y particular manera de afrontar la vida.

    "Nuestra madre ha partido. Ya descansa. Nos queda el amor que nos dio, su ejemplo de vida. Su fortaleza, su perseverancia, su rebeldía, su compromiso, su terquedad, su alma de poeta, su sabiduría, su canto, su picardía, su fe y gran corazón...".

    Mónica Sánchez reveló triste pérdida.
    Mónica Sánchez reveló triste pérdida.

    Un legado hermoso. Como siempre lo repetía, ¡GRACIAS A LA VIDA!", escribió.

    Las palabras estuvieron acompañadas por imágenes de ambas frente al mar, un recuerdo personal con el que Sánchez decidió comunicar la pérdida a sus seguidores.

    Actores de 'Al fondo hay sitio' envían mensajes a Mónica Sánchez

    Tras conocerse la noticia, diferentes figuras del espectáculo peruano utilizaron la publicación para acompañar a la actriz en este momento. Entre ellos estuvieron algunos de sus antiguos compañeros de 'Al fondo hay sitio', como Jorge Guerra, Karime Scander, Tatiana Astengo y Melania Urbina.

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    "Te abrazo muy fuerte querida Mónica", escribió uno de sus colegas. Otros mensajes expresaron: "Un abrazo enorme Moni querida" y "Un abrazo fuerte, compañera, para ti y tu familia. Tu madre estará más cerca que nunca".

    También recibió unas sentidas palabras de respaldo: "Querida Mónica, recibe un gran abrazo de consuelo y fortaleza a la distancia. Ahora y desde siempre la llevas en el corazón latiendo contigo".

    De esta manera, colegas y seguidores acompañaron públicamente a Mónica Sánchez tras el fallecimiento de su madre, a quien la actriz decidió recordar destacando el amor, las enseñanzas y los momentos que compartieron juntas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mónica Sánchez atraviesa una dolorosa pérdida y conmueve a sus seguidores con su despedida
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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