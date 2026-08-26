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Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug sorprende con foto de una joven y un mensaje que desata rumores de romance

Adriano Farfán desató rumores de romance con Hillary Meza tras llamarla 'Mi reina'. La joven incluso ya habría compartido con la familia de Melissa Klug.

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    Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug sorprende con foto de una joven y un mensaje que desata rumores de romance
    El joven está creciendo ante los ojos de todo el mundo. | Composición Wapa
    Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug sorprende con foto de una joven y un mensaje que desata rumores de romance

    Adriano Farfán, hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug, vuelve a generar comentarios en redes sociales. A sus 18 años, el joven deportista compartió una serie de fotografías personales, pero una de ellas llamó especialmente la atención al aparecer acompañado de Hillary Meza, una joven de su misma edad.

    Las especulaciones aumentaron luego del cariñoso intercambio que ambos protagonizaron públicamente. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente una relación sentimental, sus mensajes despertaron rápidamente las sospechas de sus seguidores.

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    Adriano Farfán llama 'Mi reina' a Hillary Meza y desata rumores

    Todo comenzó después de que Adriano publicara en TikTok varias imágenes relacionadas con momentos importantes de su vida. Entre ellas incluyó una fotografía de Melissa Klug cuando era joven y lo cargaba en brazos cuando todavía era un bebé.

    Sin embargo, fue la aparición de Hillary Meza la que terminó acaparando las miradas. La joven reaccionó a la publicación escribiendo "Te adoro", mientras que Adriano respondió con un romántico "Mi reina", acompañado de un corazón.

    Adriano Farfán sorprende al mostrar mensaje romántico.
    Adriano Farfán sorprende al mostrar mensaje romántico.

    La interacción provocó inmediatamente comentarios sobre la naturaleza de su vínculo. Incluso uno de los usuarios encontró un supuesto parecido entre Hillary y Melissa Klug en su juventud: "Su novia se parece a su mami de joven".

    Por el momento, Adriano Farfán y Hillary Meza no han confirmado si mantienen un romance, pero la cercanía mostrada públicamente ha sido suficiente para alimentar las especulaciones.

    ¿Quién es Hillary Meza y qué relación tiene con la familia de Adriano Farfán?

    Hillary Meza tiene 18 años y mantiene presencia activa en redes sociales. Su cercanía con Adriano no sería reciente, pues incluso habría compartido anteriormente con integrantes de su entorno familiar.

    La pareja de jóvenes comparten imágenes suyas en Instagram.
    La pareja de jóvenes comparten imágenes suyas en Instagram.

    La joven estuvo presente en el baby shower de Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug. Su participación en esta reunión familiar llamó la atención y reforzó las versiones de que existiría una relación cercana entre ambos jóvenes.

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    Mientras su vida personal empieza a despertar interés, Adriano también busca construir su propio camino profesional. Recientemente se vinculó con una reconocida marca especializada en equipamiento para pádel, deporte en el que viene desarrollándose.

    De esta manera, el hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug comienza a ganar notoriedad por sus propios proyectos, aunque esta vez fueron sus románticos mensajes con Hillary Meza los que terminaron colocándolo bajo los reflectores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug sorprende con foto de una joven y un mensaje que desata rumores de romance
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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