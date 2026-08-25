Familiar de Alonso Grimaldo lo 'echa' ante Magaly Medina y confirma vínculo con Carla Campos: "Ella es..."

Magaly Medina dejó boquiabiertos al revelar declaraciones de un pariente de Alonso Grimaldo , el hombre visto con Carla Campos, novia de Curwen, en plena entrevista con el joven ingeniero.

Alonso Grimaldo, involucrado con Carla Campos, novia de Curwen, causó sorpresa al participar en el programa de Magaly Medina, donde un pariente suyo reveló detalles comprometedores conectados a la hermana de Adriana Campos Salazar.

Familiar de Alonso Grimaldo sorprende al confirmar relación con Carla Campos

Alonso Grimaldo, conocido por aparecer bailando con Carla Campos, se presentó la noche del 24 de agosto en el programa de Magaly Medina para esclarecer los rumores sobre su orientación sexual tras referirse a ella como 'hermana'.

Después de su defensa, negó cualquier rumor sobre una orientación homosexual, afirmando que tanto él como Carla son solo buenos amigos, frecuentando diversas salidas junto a otros amigos.

Grimaldo desmintió enfáticamente cualquier beso, asegurando que la confianza entre ellos es bien conocida dentro de su círculo. No obstante, no esperaba que un pariente suyo lo delatara en el programa de Magaly.

Magaly Medina fue quien le hizo diversas preguntas, estremeciendo el set al revelar información obtenida de un familiar sobre su vínculo con Carla Campos.

"Un familiar te conoce muy bien nos contó: 'Voy a decirlo en peruano'. Es un comentario típico de hombres: 'Él es el agarre de ella y ella es el agarre de él'. En palabras criollas", explicó.

Pariente de Alonso Grimaldo sorprende al confirmar romance con Carla Campos y él reacciona en directo

Ante esta situación, Grimaldo mostró confusión sobre quién podría haberlo traicionado. Optó por no confirmar los comentarios, describiendo sus encuentros como siempre en grupo.