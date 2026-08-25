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Familiar de Alonso Grimaldo lo 'echa' ante Magaly Medina y confirma vínculo con Carla Campos: "Ella es..."

Magaly Medina dejó boquiabiertos al revelar declaraciones de un pariente de Alonso Grimaldo, el hombre visto con Carla Campos, novia de Curwen, en plena entrevista con el joven ingeniero.

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    Familiar de Alonso Grimaldo lo 'echa' ante Magaly Medina y confirma vínculo con Carla Campos: "Ella es..."
    Familiar de Alonso Grimaldo confirma acercamiento
    Familiar de Alonso Grimaldo lo 'echa' ante Magaly Medina y confirma vínculo con Carla Campos: "Ella es..."

    Alonso Grimaldo, involucrado con Carla Campos, novia de Curwen, causó sorpresa al participar en el programa de Magaly Medina, donde un pariente suyo reveló detalles comprometedores conectados a la hermana de Adriana Campos Salazar.

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    Familiar de Alonso Grimaldo sorprende al confirmar relación con Carla Campos

    Alonso Grimaldo, conocido por aparecer bailando con Carla Campos, se presentó la noche del 24 de agosto en el programa de Magaly Medina para esclarecer los rumores sobre su orientación sexual tras referirse a ella como 'hermana'.

    Después de su defensa, negó cualquier rumor sobre una orientación homosexual, afirmando que tanto él como Carla son solo buenos amigos, frecuentando diversas salidas junto a otros amigos.

    Grimaldo desmintió enfáticamente cualquier beso, asegurando que la confianza entre ellos es bien conocida dentro de su círculo. No obstante, no esperaba que un pariente suyo lo delatara en el programa de Magaly.

    Magaly Medina fue quien le hizo diversas preguntas, estremeciendo el set al revelar información obtenida de un familiar sobre su vínculo con Carla Campos.

    "Un familiar te conoce muy bien nos contó: 'Voy a decirlo en peruano'. Es un comentario típico de hombres: 'Él es el agarre de ella y ella es el agarre de él'. En palabras criollas", explicó.

    Pariente de Alonso Grimaldo sorprende al confirmar romance con Carla Campos y él reacciona en directo
    Pariente de Alonso Grimaldo sorprende al confirmar romance con Carla Campos y él reacciona en directo

    Ante esta situación, Grimaldo mostró confusión sobre quién podría haberlo traicionado. Optó por no confirmar los comentarios, describiendo sus encuentros como siempre en grupo.

    "Lo que mencionan es falso, no hubo beso alguno. Hay mucha confianza con ella, la conozco desde hace cinco años. Salimos a cenar, a fiestas con amigos, siempre en grupo, incluso con José un par de veces. Mi entorno puede confirmarlo, no sé con quién hablaste, no tiene sentido", añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Familiar de Alonso Grimaldo lo 'echa' ante Magaly Medina y confirma vínculo con Carla Campos: "Ella es..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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