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¡SE ABRAZARON! Yiddá Eslava y Julián Zucchi sorprenden con emotivo reencuentro: “Hemos logrado superar diferencias”

Yiddá Eslava aclaró que el abrazo con Julián Zucchi no significa una reconciliación y aseguró que mantienen este lunes una relación basada en la amistad y la crianza.

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    ¡SE ABRAZARON! Yiddá Eslava y Julián Zucchi sorprenden con emotivo reencuentro: “Hemos logrado superar diferencias”
    Yiddá y Julián por fin limaron asperezas. | Composición Wapa
    ¡SE ABRAZARON! Yiddá Eslava y Julián Zucchi sorprenden con emotivo reencuentro: “Hemos logrado superar diferencias”

    Yiddá Eslava volvió a hablar sobre la relación que mantiene con Julián Zucchi luego de participar como invitada en su podcast y protagonizar un emotivo abrazo con él. La actriz aclaró que ese momento no significó una reconciliación amorosa, sino una muestra de la buena relación que han logrado construir como padres.

    Según explicó, ambos han trabajado durante los últimos años para dejar atrás sus diferencias y priorizar el bienestar de sus hijos.

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    Yiddá Eslava explica qué significó su abrazo con Julián Zucchi

    La actriz contó que aceptó participar en el programa para promocionar su show y también por el respeto que tiene hacia el trabajo de su expareja.

    “Acepté la invitación para promocionar mi show y porque admiro el esfuerzo que Julián pone en su programa. Le agradecí y todo salió muy bien. Ese abrazo fue más de padres que han logrado superar diferencias por el bienestar de sus hijos”, comentó Yiddá.

    Eslava destacó que actualmente existe una relación mucho más tranquila entre ambos y que han conseguido establecer límites que favorecen la convivencia familiar.

    Yiddá Eslava descarta volver con Julián Zucchi

    Ante las especulaciones surgidas por el encuentro, la actriz fue clara al señalar que no existe intención de retomar la relación sentimental.

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    “Siempre vamos a ser familia, y nos alegra haber encontrado un equilibrio en la amistad y el respeto. Ahora podemos relacionarnos mucho mejor como padres, que es lo que realmente somos: un equipo en la crianza”, explicó Yiddá Eslava.

    La artista aseguró que esta nueva dinámica les permite acompañar de mejor manera a sus hijos y mantener una relación cordial.

    Yiddá y Julián priorizan su rol como padres

    Yiddá Eslava y Julián Zucchi iniciaron su relación en 2012, después de conocerse durante su participación en 'Combate'. Permanecieron juntos durante 11 años y formaron una familia con sus dos hijos.

    Además de su historia sentimental, desarrollaron varios proyectos profesionales en conjunto, entre ellos la saga cinematográfica 'Sí, mi amor'.

    En octubre de 2023 anunciaron su separación y, tras una etapa de diferencias públicas, actualmente aseguran haber encontrado un punto de equilibrio enfocado principalmente en la crianza.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SE ABRAZARON! Yiddá Eslava y Julián Zucchi sorprenden con emotivo reencuentro: “Hemos logrado superar diferencias”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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