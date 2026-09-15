Yiddá Eslava LLORA DESGARRADORAMENTE en la iglesia con un momento especial junto a su hijo mayor

Yiddá Eslava vivió junto a su hijo un momento que los hizo llorar en una iglesia , compartiendo una experiencia que marcó a ambos.

Últimamente, Yiddá Eslava, la reconocida influencer, ha estado en el centro de la atención pública debido a las acusaciones contra su ex, Ángel Fernández, por una deuda y el retiro de pertenencias de su hogar. Sin embargo, la actriz peruana ahora se muestra en su faceta más vulnerable, compartiendo un momento profundamente emocional vivido junto a su hijo mayor en una misa.

Una experiencia conmovedora: Yiddá Eslava en la iglesia con su hijo Tomás

En esta ocasión, Yiddá Eslava usó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video en el que cuenta que, junto a Julián Zucchi, deseaban que sus hijos eligieran cuándo bautizarse. Sin embargo, durante un servicio religioso en el nuevo colegio de su hijo primogénito Tomás, vivieron algo inesperado.

“Hoy, el colegio celebraba su aniversario y fuimos a la iglesia... Estaba un poco desanimada, había sido un día complicado, pero al finalizar la misa comulgué tras mucho tiempo y sentí paz”, relató la exreality. El momento se volvió más emotivo cuando mencionó que su hijo lloró al recibir agua bendita por primera vez.

Yiddá Eslava se emociona al contar que su hijo decidió bautizarse.

Este instante fue inolvidable para Yiddá Eslava, al ver la felicidad de su hijo cuando él mismo quiso bautizarse. “Al recibir el agua bendita, empezó a llorar... Ni su papá ni yo le habíamos explicado su significado. Había allí algo especial, algo mágico, un milagro divino”, confesó.

Más adelante, la influencer peruana explicó que su hijo experimentó un llamado espiritual y confesó que ella también había renovado su fe recientemente, en diciembre. “He vuelto a comunicarme con Dios, acercándome y realmente mi vida ha mejorado”, compartió.