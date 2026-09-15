¡DURO REVÉS! Alejandra Baigorria DEMANDÓ a Magaly Medina pero TODO TERMINA MAL: Juez toma DRÁSTICA MEDIDA

Alejandra Baigorria sorprendió al demandar a Magaly Medina después de críticas a sus negocios. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. ¿Qué decidió el Poder Judicial?

Tras diversas críticas de Magaly Medina hacia Alejandra Baigorria tras un ampay en un yate en Argentina, el programa de la periodista dejó a todos asombrados al revelar que la empresaria realmente presentó una demanda en su contra, tal como había anunciado. No obstante, el resultado no fue favorable para ella. ¿Qué determinación tomó el Poder Judicial ante su solicitud?

Alejandra Baigorria enfrenta a Magaly Medina legalmente, pero la situación se complica

A dos meses del incidente de Said Palao en Argentina, Magaly Medina presentó un avance el 15 de septiembre donde confirmó que Alejandra Baigorria formalizó su demanda, tal como había prometido anteriormente.

Recordemos que la empresaria mostró su enojo después de que la periodista insinuara que su negocio de sorteos ’Agarra tu gringa’ se enfocaba más en el beneficio personal que en las obras sociales, como ella lo promovía en las redes.

Esto colmó la paciencia de Baigorria, quien indicó que los ataques se detendrían. Sin embargo, este martes se reveló un documento de denuncia como intento de frenar las declaraciones de la presentadora, aunque el desenlace fue desfavorable.

Según el espacio televisivo, pese a las declaraciones de la figura pública de ATV, los elementos presentados no fueron suficientes para que el Poder Judicial accediera a procesar la demanda. Como resultado, se decidió archivar el caso definitivamente.

Mientras que Jefferson Farfán tuvo éxito en un juicio similar contra 'Maga', la pareja de Said Palao no compartió la misma suerte, perdiendo la contienda que ella misma inició contra su mayor crítica.

“Con fundamentos sólidos, el juez rechazó la demanda de Alejandra Baigorria contra Magaly Medina y ordenó su archivo inmediato”, se escuchó en el reporte de la esposa de Alfredo Zambrano. Al parecer, la autoridad tuvo claros argumentos para desestimar las demandas de la ‘Rubia de Gamarra’.

Alejandra Baigorria advirtió con tomar acciones legales por ‘Agarra Tu Gringa’

En el programa ‘Sin más que decir’, Alejandra Baigorria emitió un contundente comentario contra Magaly Medina, afirmando que ha soportado 15 años de críticas y esta vez no se quedará de brazos cruzados, ya que involucra uno de sus proyectos recientes.

"No es que guarde rencor, pero hay cosas que no deberían hacerse ya que no tengo culpa de ser atacada a diario en su programa, pero eso cambiará. Puedes llamarme como quieras: migajera, perdonadora, llorona... no me importa, pero no puedes cuestionar mi integridad en los negocios. Llevo más de 17 años trabajando arduamente en ellos”, expresó.

La esposa de Said Palao explicó lo que Medina mencionó en su programa, cuestionando el destino de las ganancias de su empresa, donde su pareja es gerente general, y se ofrezcan premios como departamentos y coches por solo 10 soles.