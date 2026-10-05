Gustavo Salcedo es AMPAYADO NUEVAMENTE con María Pía Vallejos PESE a su viaje a Europa con Maju Mantilla

Gustavo Salcedo aparece de nuevo con María Pía Vallejos en un club, según el programa ‘Magaly TV, la firme’, tras su reciente viaje a Europa con Maju Mantilla .

Gustavo Salcedo vuelve a ser el foco de los medios luego de ser visto en compañía de la veterinaria María Pía Vallejos el pasado fin de semana. Estas imágenes fueron presentadas por ‘Magaly TV, la firme’, poco después de su regreso de un viaje por Europa con Maju Mantilla.

Según los adelantos del programa liderado por Magaly Medina, Salcedo y Vallejos aparecieron juntos en el Club Regatas. Hasta ahora, Maju Mantilla no ha dado declaraciones respecto a estas nuevas imágenes.

Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos vistos juntos nuevamente

‘Magaly TV, la firme’ informó que mostrará imágenes donde Gustavo Salcedo se encuentra otra vez con María Pía Vallejos, a pesar de que hace poco, ella aseguró que se estaba distanciando de él.

“¡Cuidado, Maju! Gustavo Salcedo y la veterinaria Pía, juntos en el Club Regatas”, anuncia la promoción del programa.

Este encuentro genera interés al ocurrir poco después del tour europeo de Salcedo con Maju Mantilla, lo que aviva rumores sobre una posible reanudación de su relación matrimonial.

La ex Miss Perú respondió recientemente a ‘Amor y Fuego’ sobre su relación con Salcedo, prefiriendo no entrar en detalles sobre su estado sentimental.

“No voy a hablar para mantener la paz de mi familia y de mis hijos. No hablaré de mi vida personal (...) Señores, no vamos a hablar, ya lo mencioné”, expresó.

María Pía Vallejos había declarado su separación de Gustavo Salcedo

Antes de que se difundieran estas recientes imágenes, María Pía Vallejos había manifestado públicamente su decisión de distanciarse de Gustavo Salcedo tras conocer su viaje con Maju Mantilla.

“Creo que una mujer sabia sabe cuándo retirarse. Me aparto del camino (...) Ya no quiero que me asocien con Gustavo. Para quien entiende, pocas palabras bastan”, indicó.

Además, Vallejos confesó que estuvo con Salcedo hasta el día anterior a su partida hacia Europa.

“Estuvimos juntos hasta justo antes de que él viajara. Me sorprende que no tengan imágenes. Como digo, si una situación es confusa, no voy a involucrarme, y al verlos juntos allá, no tengo más que hacer allí”, afirmó.