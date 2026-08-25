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Jean Paul Gabuteau sorprende al presentar un 'nuevo hijo' tras ignorar el baby shower de Silvia Cornejo

Jean Paul Gabuteau, tras no presentarse en el baby shower de Silvia Cornejo, quien espera su cuarto hijo, surge nuevamente en redes sociales y deja de lado el evento familiar para anunciar un nuevo 'bebé'.

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    Jean Paul Gabuteau sorprende al presentar un 'nuevo hijo' tras ignorar el baby shower de Silvia Cornejo
    Jean Paul Gabuteau sorprende al presentar un 'nuevo hijo'
    Jean Paul Gabuteau sorprende al presentar un 'nuevo hijo' tras ignorar el baby shower de Silvia Cornejo

    Tras el baby shower celebrado por Silvia Cornejo para el hijo que espera, Jean Paul Gabuteau reapareció en redes sin asistir al evento y sorprendió al anunciar en Internet a su 'quinto bebé'.

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    Jean Paul Gabuteau impacta al presentar un 'nuevo hijo' tras su ausencia en el baby shower de Silvia Cornejo

    Hace poco, Silvia Cornejo se hizo notar en las noticias al comunicar su separación de Jean Paul Gabuteau y esperar otro hijo con él, luego de que él fuera visto con Analía Jiménez. Jiménez, a su vez, enfrenta una demanda de su esposo por ser supuestamente amante de Gabuteau y tener un hijo juntos.

    En medio de esta controversia, el empresario ha guardado silencio y no buscó una reconciliación familiar, como demostró al no aparecer en la reciente celebración del baby shower.

    Mientras amigos y familiares festejaban la venida del nuevo hijo de Cornejo, Gabuteau seguía ausente, dejando entrever que no hay intenciones de reavivar la relación.

    Poco después, el empresario reapareció en redes, desafiando las críticas y mostrando su estabilidad económica al presentar su nuevo y costoso 'bebé': una flamante camioneta.

    Gabuteau, al desviar la atención de su hijo en camino, bromeó al llamar a su reciente adquisición su 'quinto hijo', dejando claro su enfoque en lo personal ante la intensa polémica familiar.

    Jean Paul Gabuteau sorprende al presentar un nuevo hijo tras ignorar el baby shower de Silvia Cornejo
    Jean Paul Gabuteau sorprende al presentar un nuevo hijo tras ignorar el baby shower de Silvia Cornejo

    Luego mostró en redes a su supuesto hijo con Analía Jiménez, con una fotografía alusiva al pasado Día del Padre, sin hacer mención alguna a su nueva paternidad ni a su reacción respecto al reciente embarazo de Cornejo.

    Jean Paul Gabuteau sorprende al presentar un nuevo hijo tras ignorar el baby shower de Silvia Cornejo
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    SOBRE EL AUTOR:
    Jean Paul Gabuteau sorprende al presentar un 'nuevo hijo' tras ignorar el baby shower de Silvia Cornejo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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