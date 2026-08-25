Mario Hart reveló el problema que desgastó su relación con Korina Rivadeneira y explicó por qué sus diferencias terminaron provocando su separación.

Mario Hart volvió a referirse al fin de su relación con Korina Rivadeneira y sorprendió al explicar qué habría provocado el desgaste entre ambos después de casi nueve años juntos. En medio de las recientes diferencias que han expuesto públicamente, el piloto aseguró que el quiebre no estuvo relacionado con una infidelidad, sino con los problemas que enfrentaban al momento de interpretar y resolver sus conflictos.

Según contó, ambos podían vivir una misma situación de maneras completamente distintas. Esta diferencia de perspectivas habría complicado la comunicación dentro de la pareja hasta llegar a un punto en el que los desacuerdos se volvieron cada vez más difíciles de solucionar.

Mario Hart explica cuál fue uno de sus mayores problemas con Korina Rivadeneira

Para graficar lo que ocurría durante sus discusiones, Mario Hart utilizó como ejemplo una conocida dinámica en la que dos personas observan un mismo número desde posiciones opuestas: mientras una puede ver un 6, la otra puede interpretar que se trata de un 9.

Con esta comparación, el exchico reality explicó que muchas de sus diferencias con Korina Rivadeneira nacían precisamente de la forma en la que cada uno entendía una misma situación.

"Uno de los problemas que siempre tenía con Korina eran las interpretaciones. Cómo interpretaba ella algo, cómo lo interpretaba yo, sin necesidad de que uno esté mintiendo o el otro diga la verdad", explicó Mario Hart con franqueza.

El piloto reconoció que, con el paso del tiempo, ambos se aferraron a sus propias posiciones y no consiguieron encontrar un punto medio que les permitiera superar sus diferencias.

"Ese fue uno de los principales errores que cometí con Korina, que nos empecinamos en ver cada uno las cosas desde su lado y nunca llegábamos a un acuerdo (...) Nosotros, creo que cometimos ese error y cada uno veía las cosas desde su tribuna y finalmente nos llevó a esto, a que terminemos separados", detalló.

Mario Hart descarta que sus diferencias con Korina fueran por mentiras

Mario Hart también señaló que, durante sus discusiones, era frecuente que uno pensara que el otro no estaba diciendo la verdad. Sin embargo, ahora considera que el problema no necesariamente estaba en una mentira, sino en que ambos interpretaban los hechos desde perspectivas diferentes.

"Para ella muchas cosas yo estaba mintiendo y para mí ella mentía y no era eso, eran interpretaciones diferentes... Simplemente nos equivocamos al ver las cosas. Eso nos pasó factura, hoy por hoy la situación es esta, pero no dudo en que todo pueda mejorar", concluyó sobre el futuro de su familia.