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PERRITO interrumpe desayuno electoral de Carlos Bruce y asistentes terminan dándole de comer en VMT

El gesto del aspirante fue elogiado por los presentes, quienes también decidieron compartir alimentos del desayuno de Carlos Bruce con el perrito.

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    PERRITO interrumpe desayuno electoral de Carlos Bruce y asistentes terminan dándole de comer en VMT
    Carlos Bruce da de comer a perrito en desayuno electoral | Composición LR / América
    PERRITO interrumpe desayuno electoral de Carlos Bruce y asistentes terminan dándole de comer en VMT

    Durante un desayuno electoral realizado por Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, en Villa María del Triunfo, ocurrió un hecho singular. Un perrito se filtró en la reunión al aire libre, capturando la atención de todos quienes asumieron que el animal buscaba algo de comida.

    La televisión capturó la escena donde Bruce, al advertir la presencia del animal, se inclinó desde su asiento para ofrecerle algo de comer. El gesto generó aprobación entre los asistentes, quienes también comenzaron a alimentar al perro durante la mañana del 4 de octubre.

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    Interrupción canina en desayuno electoral de VMT: los asistentes comparten su comida

    Un pequeño perro gris se acercó a la mesa donde Bruce y su equipo estaban reunidos, levantándose en dos patas en un gesto que denotaba hambre. Bruce, al percatarse, solicitó comida para el can y se levantó para alimentarlo, gesto que repitió tres veces ante la insistencia del animal, lo que provocó que más personas en la mesa se unieran al acto, generando alegría entre los presentes, como se pudo ver en las imágenes de América Noticias.

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    La ONPE ha recordado que la votación y el conteo de votos se efectuará manualmente. Los ciudadanos recibirán una cédula de papel para votar, y los miembros de mesa deben estar en sus respectivos locales a partir de las 6.00 a.m. para asegurar la apertura de las mesas de votación de 7.00 a.m. a 5.00 p.m.

    Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), si trabajas el día de las elecciones, tienes derecho a un tiempo adicional al inicio o durante tu jornada para poder votar. Este tiempo deberá ser compensado más tarde. Si eres miembro de mesa, puedes faltar al trabajo cumpliendo tu rol cívico.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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