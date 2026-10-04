Elecciones municipales 2026: Este es el ERROR más común que podría ANULAR TU VOTO

Aprende cómo marcar correctamente tu cédula en las elecciones de 2026 y evita cometer errores que puedan anular tu voto . Conoce las diferencias entre un voto válido, nulo y en blanco.

Los votantes que acudan a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el próximo 4 de octubre deben prestar atención al marcar su cédula. Un error en la forma de expresar su elección podría resultar en un voto nulo. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la votación se realizará de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.

Es crucial que los votantes revisen que la parte trasera de la cédula tenga la firma del presidente de la mesa de sufragio. Este aspecto es vital para que el documento sea válido al momento del conteo. Si falta la firma, el votante debe informar a los miembros de la mesa y pedir un reemplazo antes de votar.

¿Cómo se debería marcar la cédula de votación?

La ONPE indica que los votantes deben hacer una cruz (+) o un aspa (X) en el recuadro del símbolo del partido escogido. La marca debe ser clara para que quede patente la intención del votante.

El punto de intersección de la cruz o el aspa debe quedar dentro del casillero del partido seleccionado. Aunque algún extremo puede sobresalir, es fundamental que la intersección quede dentro para que el voto se considere válido.

¿Qué pasa si marcas dos partidos para una sola elección?

Si alguien marca dos o más partidos políticos dentro de la misma columna, esa elección será anulada. Por ejemplo, seleccionar dos símbolos en una elección municipal hará que ninguna preferencia cuente.

Aun así, la nulidad afecta solo a esa elección específica. Si en otras columnas se ha marcado correctamente, esos votos sí se contabilizan. Se puede votar diferente en cada elección, pero no se pueden seleccionar dos partidos en la misma categoría.

¿Qué ocurre si el punto de intersección queda fuera del recuadro?

La posición de intersección de la marca es crítica. Si se sitúa fuera del recuadro del símbolo elegido, el voto podría considerarse nulo.

Para minimizar esta posibilidad, se aconseja dibujar una cruz o aspa pequeña y centrada dentro del recuadro. Las marcas grandes, incompletas o en el borde pueden dificultar la claridad de la intención del votante.

¿Qué diferencia hay entre un voto válido, nulo y en blanco?

Un voto válido es aquel donde la elección del votante se identifica claramente y la marca cumple con los requisitos establecidos para esa votación.