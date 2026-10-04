¡SE CASA! Darinka Ramírez revela que ya tiene fecha de boda mientras presume su nuevo departamento

Darinka Ramírez compró un departamento para su patrimonio y confirmó que ya tiene fecha para casarse con Sebastián González por civil y religioso.

Darinka Ramírez está viviendo su cuento de hadas. | Composición Wapa

Darinka Ramírez está viviendo su cuento de hadas. | Composición Wapa

Darinka Ramírez atraviesa un momento especial en su vida personal. La influencer compartió con sus seguidores que acaba de adquirir un departamento como parte de su patrimonio y, además, confirmó que ya definió la fecha de su matrimonio con Sebastián González.

A través de sus redes sociales, la joven mostró parte de la entrega de su nueva propiedad y celebró este logro que, según explicó, consiguió pensando en su futuro y en el de sus hijas.

Darinka Ramírez compra su propio departamento

La influencer publicó imágenes del momento en que recibió su nuevo inmueble y acompañó la noticia con un breve mensaje. “Poco a poquito. Muy agradecida”, escribió Darinka Ramírez.

Posteriormente, confirmó al creador de contenido Alejandro Pizarro que la propiedad fue adquirida por ella. “Sí, adquirí depa para mi patrimonio personal”, respondió.

La compra marca una nueva etapa para Darinka, quien continúa desarrollando sus propios proyectos mientras comparte algunos momentos de su vida familiar en redes sociales.

Darinka Ramírez confirma que ya tiene fecha de boda

El departamento no fue la única noticia que reveló. La influencer también confirmó que sus planes de matrimonio con Sebastián González continúan avanzando.

“Sí, ya tengo fecha de boda”, escribió al creador de la cuenta 'Farándula Lorcha'.

Aunque anteriormente había señalado que todavía no tenía definido cuándo se casaría, ahora aseguró que ya existe una fecha tanto para la ceremonia civil como para la religiosa. Por el momento, ha preferido no revelar cuándo se realizarán.

¿Quién es Sebastián González, prometido de Darinka?

Sebastián González es empresario y mantiene una relación sentimental con Darinka Ramírez. La pareja se comprometió en agosto de 2026 durante un viaje familiar a Chile.

En medio de un paisaje nevado, González se arrodilló para entregarle el anillo y pedirle matrimonio, propuesta que Darinka aceptó.

Además, Sebastián es padre de la segunda hija de la influencer y mantiene una relación cercana con Luana, hija que Darinka tuvo con Jefferson Farfán.