Kylie Jenner rompe la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026 con un deslumbrante Fantasy Bra de 50 millones

La menor del clan Kardashian-Jenner hizo su histórico debut como ángel luciendo la joya más cara en la historia de la marca Victoria's Secret , ante la atenta mirada de Timothée Chalamet y Kris Jenner.

¡Una noche repleta de glamour, brillo y muchísima fantasía! Kylie Jenner sorprendió a todos los fanáticos de la farándula internacional al concretar su esperado debut sobre la emblemática pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026, evento que regresó a la ciudad de Los Ángeles tras casi dos décadas de ausencia. La icónica empresaria y estrella de la telerrealidad pisó con fuerza el escenario instalado en los estudios Sony Pictures, convirtiéndose de inmediato en la figura indiscutible de la velada de la moda.

Luciendo unas fabulosas alas de plumas blancas, una minifalda vaporosa y unos estilizados tacones transparentes, la celebridad caminó al ritmo de la música en vivo en un despliegue de sensualidad que de inmediato se volvió tendencia global en las plataformas digitales. Su participación no solo cumplió uno de los grandes sueños de su carrera dentro de la industria del entretenimiento, sino que redefinió la presencia de figuras no pertenecientes al grupo tradicional de supermodelos dentro de esta pasarela tan cotizada.

Una joya millonaria de Jacob & Co. y el apoyo eufórico en la primera fila

Durante el deslumbrante show, Kylie asombró al público y a los críticos de moda al llevar sobre su torso el icónico Fantasy Bra, pieza que marcó su regreso triunfal a la firma tras ocho años de interrupción. Valorado en la impactante cifra de 50 millones de dólares, este diseño exclusivo de la casa joyera Jacob & Co. fue confeccionado íntegramente en oro y diamantes —sin ningún tipo de tela—, requiriendo más de 1.000 horas de meticuloso trabajo artesanal.

El paso de la socialité por el escenario desató la euforia absoluta de sus fans y dejó imágenes inolvidables para la prensa del corazón. En la primera fila, el actor Timothée Chalamet y la madre del clan, Kris Jenner, no dejaron de aplaudir, grabar con sus teléfonos móviles y vitorear con evidente orgullo cada uno de los pasos de la joven estrella mientras lucía la deslumbrante joya de colección.

Kylie Jenner lució la exclusiva en la popular pasarela de Victoria´s Secret.

La histórica pasarela reunió además a leyendas del modelaje internacional como Adriana Lima, Gigi Hadid y Bella Hadid, complementadas con espectaculares actos musicales a cargo de Megan Thee Stallion y Tate McRae. Sin duda alguna, este despliegue de producción consolidó el retorno de la gran cita de la lencería a la primera línea de la cultura pop global.