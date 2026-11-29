Susan Villanueva genera controversia al afirmar que Monserrat Seminario estaría embarazada y que niega la llegada del bebé. La hija de ' Melcochita ' espera comprobar su versión en el tiempo.

Susan Villanueva volvió a generar polémica al pronunciarse sobre el supuesto embarazo de Monserrat Seminario y sostener que la pareja de su padre estaría esperando un hijo. La hija de 'Melcochita' aseguró que la empresaria estaría negando la llegada de este bebé y afirmó que esperará el tiempo necesario para comprobar su versión. Sus declaraciones también incluyeron revelaciones sobre la situación económica y sentimental del hombre con quien la empresaria estaría vinculada actualmente.

Susan Villanueva asegura que Monserrat Seminario estaría embarazada y cuestiona quién sería el padre

La controversia entre Susan Villanueva y Monserrat Seminario continúa escalando. Esta vez, la hija de 'Melcochita' insistió en que la empresaria estaría en la dulce espera y manifestó que aguardará los nueve meses para comprobar si sus afirmaciones son ciertas. Sin embargo, también puso sobre la mesa sus dudas acerca de la paternidad del supuesto bebé, al mencionar a Ángel, quien se encontraría en España, y a Juancho.

En conversación con Trome, Susan lanzó un contundente mensaje dirigido a Monserrat, a quien acusó de negar el embarazo. Asimismo, hizo referencia a los vínculos sentimentales que habría mantenido con ambos hombres y respondió a los comentarios que, según ella, habría recibido.

“Está negando a su bebé. Sabía que estuvo con Ángel, el que está en España, y Juancho es otro. Antes de preocuparte por mí y mandarme a tejer ropones para otro hijo, asegúrate de que en tu casa no falte hilo para tejer tu propia historia, porque de ADN, pruebas y titulares ya bastante se ha hablado”, dijo en conversación con Trome.

Por otro lado, Villanueva sostuvo que el supuesto hijo no sería de Pablo Villanueva, sino que podría tener relación con una expareja de Monserrat. Según contó, este hombre se habría comunicado directamente con ella para compartir información sobre el vínculo que mantuvo con la empresaria.

"Su ex. Él me buscó para contarme su relación y hasta me mandó los vouchers del dinero que le depositaba y el celular que le pagaba. Qué voy a estar pendiente de ella, menos de su marido, qué asco", sentenció.

Susan Villanueva revela detalles sobre la situación de Ángel, actual pareja de Monserrat Seminario

Durante sus declaraciones, Susan también se refirió a Ángel, quien sería la actual pareja de Monserrat Seminario y residiría en España. La hija de 'Melcochita' cuestionó la imagen que, según ella, se tendría sobre el hombre y aseguró que recibió información de terceras personas acerca de su vida personal y laboral.

Villanueva relató que una mujer identificada como Beatriz se habría comunicado con ella para advertirle que podría tomar acciones legales por la difusión de una fotografía. Además, señaló que esta persona habría sido vecina de Monserrat y tendría conocimiento de algunos aspectos de su relación con Ángel.

"Su amiga Beatriz me escribió para amenazarme con demandarme por publicar su foto. Ella fue vecina y llama ‘esa tipa’ a la ‘loca’ (Monserrat); tengo el audio, hablo con pruebas. Me contó que no es taxista, sino que trabaja en una telefónica y vive en España con sus hijos", sostuvo.

Finalmente, Susan aseguró que otra mujer también le habría proporcionado información sobre la situación económica de Ángel. Según esta versión, el hombre tendría varios hijos y afrontaría dificultades para cubrir sus gastos de vivienda, una afirmación que la entrevistada utilizó para cuestionar las condiciones en las que viviría actualmente.