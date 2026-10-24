John Kelvin deberá volver a enfrentar un proceso judicial luego de que el Poder Judicial dejara sin efecto su absolución. La Fiscalía buscaría que se mantenga la condena de 20 años de prisión por el caso de Dalia Durán.

El caso judicial que involucra al cantante John Kelvin y a su expareja Dalia Durán dio un nuevo giro tras una reciente decisión de la Corte Suprema. La Sala Penal Permanente declaró nula la absolución del artista por una acusación de presunta violación sexual y dispuso que el proceso sea revisado nuevamente. La medida se habría tomado luego de que la Fiscalía cuestionara el fallo que dejó sin efecto la condena impuesta en primera instancia, según informó un medio local. ¿Qué motivó a los magistrados a ordenar otro juicio y qué podría ocurrir con el proceso?

John Kelvin volvería a enfrentar un juicio tras anulación de su absolución

La situación legal de Jonathan Sarmiento Llanto, conocido en el mundo artístico como John Kelvin, vuelve a generar atención luego de que la Corte Suprema ordenara un nuevo juzgamiento por la denuncia de presunta violación sexual presentada en el caso de Dalia Durán, de acuerdo a Infobae.

En 2022, el cantante recibió una condena inicial de 21 años de prisión: un año por el delito de agresiones y otros 20 años por violación sexual. No obstante, en octubre de ese mismo año, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima modificó la decisión judicial, lo absolvió del cargo de violación sexual y dispuso su excarcelación.

Frente a ese resultado, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación para cuestionar la resolución. Tras evaluar el caso, los jueces supremos concluyeron que existían errores en la actuación de la Sala de Apelaciones, por lo que dejaron sin efecto la absolución y ordenaron que otro tribunal superior realice un nuevo juicio de segunda instancia, según informó Infobae.

Los magistrados que emitieron la sentencia absolutoria anterior no podrán participar en la nueva revisión del caso. La decisión quedará en manos de otros jueces superiores, quienes deberán determinar si corresponde mantener la condena de 20 años de cárcel por violación sexual impuesta inicialmente a solicitud de la Fiscalía o si procede una nueva absolución.

¿Por qué el Poder Judicial anuló la absolución de John Kelvin?

La Corte Suprema declaró fundado el recurso presentado por el Ministerio Público al identificar dos aspectos que consideró problemáticos en la sentencia que favoreció al cantante: la forma en que se evaluó la pericia psicológica realizada a la denunciante y la interpretación del certificado médico legal.

De acuerdo con el razonamiento de los jueces supremos, la Sala de Apelaciones habría asignado un valor probatorio diferente a la evaluación psicológica respecto del que le otorgó el juez de primera instancia. Según la resolución, esa modificación no correspondía en segunda instancia, debido a las restricciones existentes para volver a valorar pruebas personales que fueron examinadas directamente durante el primer juicio, salvo que se incorporen elementos probatorios en la apelación que justifiquen una revisión distinta.

En ese sentido, la Corte Suprema señaló que se habría vulnerado lo establecido en el artículo 425 del Código Procesal Penal, que dispone que “la Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”.